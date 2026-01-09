Μια δεξιότητα που μέχρι σήμερα αναγνωριζόταν κυρίως σε νήπια που μαθαίνουν να κατανοούν τη γλώσσα φαίνεται ότι έχει κατακτηθεί και από μια σπάνια κατηγορία σκύλων. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ένα μικρό ποσοστό από τα αποκαλούμενα «ιδιοφυή σκυλιά» μπορεί να αποκωδικοποιεί την ανθρώπινη επικοινωνία απλώς ακούγοντας συνομιλίες, χωρίς άμεση εκπαίδευση.

«Διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι σκύλοι μπορούν να μαθαίνουν τα ονόματα νέων παιχνιδιών όταν ακούν τους ιδιοκτήτες τους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους», δήλωσε στο ABC News η Σάνι Ντρορ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο κτηνιατρικό πανεπιστήμιο της Βιέννης και στο Πανεπιστήμιο Έτεβες Λόραντ. «Έτσι, μπορούν κατά κάποιον τρόπο να “υποκλέπτουν” τη συζήτηση των ιδιοκτητών τους και να μαθαίνουν νέες λέξεις, νέες ονομασίες αντικειμένων από αυτό».

Σε νέα μελέτη με αξιολόγηση από ομότιμους, της οποίας επικεφαλής ερευνήτρια ήταν η Σάνι Ντρορ, οι επιστήμονες ονόμασαν αυτά τα σκυλιά «Gifted Word Learner» (GWL), δηλαδή σκυλιά με χαρισματική ικανότητα εκμάθησης λέξεων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορούν να μαθαίνουν εκατοντάδες ονόματα αντικειμένων απλώς ακούγοντας τους ιδιοκτήτες τους να μιλούν, με τις επιδόσεις τους να προσεγγίζουν εκείνες παιδιών ηλικίας περίπου 1,5 έτους.

«Από μόνο του είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε ότι οι σκύλοι είναι σε θέση να κάνουν κάτι που, μέχρι τώρα, είχαμε παρατηρήσει κυρίως σε μικρά παιδιά», ανέφερε η Ντρορ.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους σκύλους, οι GWL δεν περιορίζονται σε τυπικές εντολές δράσης όπως «κάτσε» ή «κύλισε», σύμφωνα με το ABC. Αναπτύσσουν φυσικά ένα πολύ μεγαλύτερο λεξιλόγιο χωρίς καθοδηγούμενη εκπαίδευση.

Οι επιστήμονες μελέτησαν συνολικά 10 σκύλους μέσα από δύο πειράματα, προκειμένου να αξιολογήσουν πόσο καλά μπορούσαν να μάθουν νέες ονομασίες για τα παιχνίδια τους. Στο πρώτο πείραμα, οι ιδιοκτήτες παρουσίασαν άμεσα στους σκύλους δύο νέα παιχνίδια. Αφού ολοκληρώθηκε η έκθεση στα αντικείμενα, οι ιδιοκτήτες άρχισαν να μιλούν για τα παιχνίδια με ένα άλλο άτομο, χωρίς να εμπλέκουν τους σκύλους. Επτά από τους σκύλους του πειράματος κατάφεραν να μάθουν τα ονόματα των νέων παιχνιδιών μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Στο δεύτερο πείραμα, οι ερευνητές εξέτασαν την ικανότητα των σκύλων να αναγνωρίζουν το όνομα ενός νέου παιχνιδιού χωρίς να μπορούν να το δουν. Παρότι το αντικείμενο δεν βρισκόταν πλέον στο οπτικό τους πεδίο, οι περισσότεροι από τους χαρισματικούς σκύλους κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή τη δυσκολία και να μάθουν επιτυχώς τις νέες ονομασίες.

Ωστόσο, η Σάνι Ντρορ επισήμανε ότι δεν είναι όλοι οι σκύλοι χαρισματικοί. Αν και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι σκύλοι διακρίνονται στην κατανόηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, η μελέτη του Πανεπιστημίου Έτεβες Λόραντ δείχνει «σε ποιο βαθμό ορισμένοι σκύλοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δεξιότητα».

«Αυτοί οι σκύλοι προσφέρουν ένα εξαιρετικό μοντέλο για τη μελέτη ορισμένων από τις γνωστικές ικανότητες που επέτρεψαν στους ανθρώπους να αναπτύξουν τη γλώσσα», ανέφερε η Ντρορ σε σχετική δήλωσή της, διευκρινίζοντας ωστόσο: «Δεν υποστηρίζουμε ότι όλοι οι σκύλοι μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο – σε καμία περίπτωση».

Παρότι η έρευνα υποδηλώνει ότι ορισμένα κατοικίδια μπορεί να διαθέτουν αυτή τη χαρισματική ικανότητα μάθησης λόγω ενός συνδυασμού «ατομικών προδιαθέσεων και μοναδικών εμπειριών ζωής», παραμένει ασαφές ποιοι παράγοντες είναι οι πιο καθοριστικοί ή πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Η νέα αυτή μελέτη βασίζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Genius Dog Challenge, το οποίο καθοδηγούν η Κλαούντια Φουγκάτσα και ο Άνταμ Μίκλοσι, καθηγητής και επικεφαλής του τμήματος ηθολογίας στο Πανεπιστήμιο Έτεβες Λόραντ. Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι σκύλοι μαθαίνουν τα ονόματα αντικειμένων.

Οι ερευνητές αναζητούν αυτή την περίοδο σκύλους που μπορούν να αναγνωρίζουν τουλάχιστον 10 παιχνίδια με το όνομά τους, προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας του νου αυτών των ξεχωριστών ζώων. «Πάντα αναζητούμε περισσότερους σκύλους», δήλωσε η Σάνι Ντρορ, προσθέτοντας ότι η ομάδα της ελπίζει να μελετήσει περισσότερα ζώα με αυτή τη σπάνια ικανότητα.