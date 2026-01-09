Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν εγκαταστήσει τερματικά Starlink πάνω σε άλογα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την κάλυψη διαδικτύου στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σε βίντεο φαίνεται ένα μικρό δορυφορικό πιάτο, το οποίο προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεμένο σε σέλα αλόγου, δίνοντας στις ρωσικές δυνάμεις αξιόπιστη σύνδεση ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, που έχει αναπτυχθεί από τον Έλον Μασκ, παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ζωντανών εικόνων από την πρώτη γραμμή, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό επιθέσεων και την πιο αποτελεσματική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Various Russian cavalry units have begun installing Starlink terminals on horseback. This is not just an isolated case. https://t.co/GoFZ8NGWfd pic.twitter.com/yTtpp9dCqT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 8, 2026

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες ρωσικές μονάδες φαίνεται να στέλνουν ιππικό στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Βίντεο που ανάρτησε τον προηγούμενο μήνα η 92η Ταξιαρχία της Ουκρανίας δείχνει drones να εντοπίζουν και να πλήττουν Ρώσους στρατιώτες, καθώς καλπάζουν σε ανοιχτό πεδίο.

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τόσο πολύ εξοπλισμό στις επιθέσεις τύπου “κρεατομηχανής”, που αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα», ανέφερε η 92η Ταξιαρχία σε ανάρτησή της που συνόδευε το σχετικό υλικό.

Παρότι ο πόλεμος χαρακτηρίζεται από ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των drones, η Μόσχα σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να επιστρέφει σε παρωχημένες μεθόδους. Εκτός από τη χρήση ιππικού, στρατιώτες έχουν σταλεί στη μάχη με μοτοσικλέτες και χωμάτινες μηχανές.

Who has the edge in tech: Starlink Horse or EW Donkey? pic.twitter.com/POq45apC63 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 8, 2026

Η πρώτη απώλεια στρατιώτη που συμμετείχε σε επιχειρήσεις πάνω σε άλογο καταγράφηκε από παρατηρητές του πολέμου στην Ουκρανία τον Οκτώβριο. Την ίδια περίοδο, η εφημερίδα The Telegraph ανέφερε ότι η μονάδα Storm της 9ης Ταξιαρχίας της 51ης Στρατιάς της Ρωσίας προετοίμαζε ομάδες εφόδου με άλογα για επιχειρήσεις στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Πριν από αυτά τα περιστατικά, υπήρχαν πολλές αναφορές για χρήση γαϊδουριών, αλόγων και ακόμη και καμήλων από τις ρωσικές δυνάμεις, με σκοπό τη μεταφορά πυρομαχικών και άλλου βαρέος εξοπλισμού στην πρώτη γραμμή, ιδίως σε λασπώδεις περιοχές όπου τα συμβατικά οχήματα δεν μπορούσαν να κινηθούν.

Ο Σεμιόν Πέγκοφ, γνωστός «Ζ-στρατιωτικός μπλόγκερ», είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι στην περιοχή του Ντονέτσκ πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση ώστε τα ζώα να μην τρομάζουν από πραγματικά πυρά και εκρήξεις στο πεδίο της μάχης. «Τα άλογα βλέπουν καλά τη νύχτα, δεν χρειάζονται δρόμους για να επιταχύνουν στην τελική προσέγγιση και τα ένστικτά τους μπορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, να τα βοηθήσουν να αποφεύγουν νάρκες», έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram με την ονομασία «WarGonzo».

Russian cavalrymen during horse handling training at a military training ground. https://t.co/qLqX2ExbnZ pic.twitter.com/2OgjlitSJo — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 8, 2026

Στην ίδια ανάρτηση, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξει «η ιστορική επιστροφή του ρωσικού ιππικού στις τάξεις», ευχόμενος καλή τύχη στον «Χαν και τη σύγχρονη “ορδή” του», με την προσδοκία εντυπωσιακών πλάνων από το μέτωπο.

Η χρήση αλόγων σε πολεμικές επιχειρήσεις δεν είναι πρωτοφανής, καθώς είχαν αξιοποιηθεί και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ άλλων στη Μάχη της Μόσχας το 1941, ανάμεσα στις γερμανικές και σοβιετικές δυνάμεις.

Η επανεμφάνιση του ιππικού έχει αναγκάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τις ουκρανικές δυνάμεις να προσαρμόσουν τις τακτικές τους. Σε ένα βίντεο φαίνεται ότι Ουκρανοί χειριστές drones προσπαθούσαν αρχικά να ρίξουν τους Ρώσους στρατιώτες από τα άλογα πριν τους στοχοποιήσουν, με σκοπό να προστατεύσουν τα ζώα.

Σε άλλη περίπτωση, Ουκρανοί στρατιώτες καταγράφηκαν να διασώζουν μια βακτριανή καμήλα, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια επιχείρησής τους στην ανατολική Ουκρανία. Οι βακτριανές καμήλες, γνωστές και ως μογγολικές καμήλες, προέρχονται από την Κεντρική Ασία και είναι προσαρμοσμένες να επιβιώνουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, μεταφέροντας βαριά φορτία. Μία ακόμη καμήλα είχε φωτογραφηθεί να τη χρησιμοποιεί Ρώσος στρατιώτης τον Φεβρουάριο.