Χιονίζει από τα ξημερώματα σε όλες τις περιοχές στο Νομό Ιωαννίνων και στα ορεινά της Άρτας. Το μεσημέρι της Παρασκευής 9/1 ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση και μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 28 μηχανήματα επιχειρεί να κρατήσει όλους τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς.

Παράλληλα, και οι δήμοι επιχειρούν ώστε η πρόσβαση στα χωριά να γίνεται χωρίς προβλήματα. Από την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, λόγω της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, όπως χιονόπτωση και παγετός, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση και όπως μεταδίδει το epirusgate.gr. Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα εγκεκριμένα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν ειδικά χειμερινά ελαστικά.

Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια ή κίνδυνοι για την κυκλοφορία. Οι οδηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως η χρήση προειδοποιητικού τριγώνου σε επαρκή απόσταση.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν ελέγχους και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την ασφάλεια των οδηγών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός το Σάββατο 10-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.