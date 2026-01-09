Αναθερμαίνεται το διπλωματικό και στρατηγικό κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με φόντο την αστάθεια στα σύνορα με τη Βενεζουέλα και τη δράση ένοπλων οργανώσεων. Σύμφωνα με δηλώσεις της κολομβιανής κυβέρνησης, οι ηγεσίες των δύο χωρών εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε συντονισμένες κινήσεις κατά των ανταρτών του ELN, σηματοδοτώντας μια νέα φάση συνεργασίας μετά από μια περίοδο έντασης.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεσμεύθηκαν να διεξαγάγουν κοινές δράσεις» εναντίον των ανταρτών του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οι οποίοι δρουν κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές με τη Βενεζουέλα. Τη σχετική πληροφορία έδωσε χθες, Πέμπτη, ο Κολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης και ήταν η πρώτη μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Προηγήθηκε έντονη επιδείνωση των σχέσεων, έπειτα από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο και τις απειλές για στρατιωτική εμπλοκή και στο κολομβιανό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πέτρο αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τραμπ να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, ενώ όπως αποκάλυψε ο Μπενεντέτι σε συνέντευξή του στο Blu Radio, ζήτησε ευθέως «βοήθεια προκειμένου να πληγούν σκληρά οι ELN στα σύνορα» με τη Βενεζουέλα.

Ο Κολομβιανός υπουργός σημείωσε ότι οι αντάρτες «πάντα κατέληγαν στη Βενεζουέλα» μετά από συγκρούσεις με τις κολομβιανές δυνάμεις ασφαλείας.

Τα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας, μήκους άνω των 2.200 χιλιομέτρων, παραμένουν ιδιαίτερα πορώδη, με πολλές ένοπλες ομάδες να ανταγωνίζονται για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, η λαθραία εξόρυξη και το λαθρεμπόριο.

Ο Πέτρο, μετά την εκλογή του στην προεδρία το 2022, επιχείρησε χωρίς επιτυχία να προωθήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ένοπλες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ELN, με τις συνομιλίες να έχουν «παγώσει» από το 2024.

Το ίδιο βράδυ, ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης της Κολομβίας, γνωστός ως Ιβάν Μορντίσκο, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε «επειγόντως» σύνοδο κορυφής «διοικητών των ανταρτών από την Κολομβία και όλη την Αμερική μας».

Σε βίντεο που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, ο ηγέτης της EMC, ομάδας που απέρριψε τη συμφωνία ειρήνης του 2016 ανάμεσα στις FARC και την κυβέρνηση, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ μας, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό».

Αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για αποκλιμάκωση. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαουρίσιο Χαραμίγιο δήλωσε χθες στο AFP ότι, ύστερα από μήνες έντασης, το κλίμα στις σχέσεις Κολομβίας – ΗΠΑ χαρακτηρίζεται πλέον από «κατευνασμό» και «γαλήνη». Όπως τόνισε, βασική «πρόκληση» είναι «να διατηρήσουμε έναν καλό διάλογο» προκειμένου «να καθαρίσουμε το παρελθόν».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου παράγεται κοκαΐνη «είναι πιθανό να δεχθούν επίθεση», κατονομάζοντας την Κολομβία, η οποία όπως είπε, «παράγει κοκαΐνη» και «μας την πουλά».

Ο Χαραμίγιο πρόσθεσε ότι η «θέση» της Κολομβίας απέναντι στη Βενεζουέλα «δεν έχει αλλάξει» μετά την πτώση του Μαδούρο.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της, η προεδρία της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι ο Πέτρο θα έχει συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, «προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως συνομίλησε με τη Ροντρίγκες, προτείνοντάς της έναν «παγκόσμιο» διάλογο με στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας.