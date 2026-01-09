Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η Τσέλσι φαίνεται να έχει αποκτήσει το προβάδισμα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Γκενκ. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είναι εδώ και αρκετούς μήνες ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την ηλικία του, με Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, αλλά και άλλες ομάδες όπως Λίβερπουλ, Έβερτον, Νιούκαστλ και Λεβερκούζεν να τον παρακολουθούν στενά.

Όπως εξηγεί ο Ευρωπαίος αναλυτής Άντι Μπράσελ στο «talkSPORT»: «Ο Καρέτσας έχει μεγάλη ελευθερία τόσο στη Γκενκ όσο και στην Εθνική Ελλάδας. Παίζει τακτικά και αναλαμβάνει ευθύνες. Στην Άρσεναλ θα ήταν δύσκολο να βρει χρόνο, εκτός αν τον αγοράσουν και τον δανείσουν αλλού».

Για την Τσέλσι συμπληρώνει: «Η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Λίαμ Ρόσενιορ προσφέρει στον Καρέτσα καλύτερες προοπτικές συμμετοχής και ανάπτυξης. Παρότι υπάρχουν ανταγωνιστές στη θέση του, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί και να εξελιχθεί σωστά».

Η άφιξη του Ρόζενιορ φαίνεται καθοριστική για το μέλλον του Έλληνα διεθνή, ο οποίος περιγράφεται από πολλούς ως «Λιονέλ Μέσι» της γενιάς του, με προοπτικές να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη.