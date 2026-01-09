Πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών». Σημειώνεται πως ο κ. Κωνσταντινίδης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μυστικοπάθεια» από την κ. Καρυστιανού, εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από τον σύλλογο ήταν γιατί «ήθελε μόνο γονείς, απέκλειε το δικαίωμα από παιδιά, αδέρφια, παππούδες και τραυματίες να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους».

«Η μυστικοπάθεια της Καρυστιανού ήταν η αιτία που δεν συνέχισα με τον σύλλογο, ο τρόπος που λειτουργούσε απέκλειε πολλούς συγγενείς», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η Μαρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά το φορτίο να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και για το σύνολο των συγγενών και αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όσα κάνει, αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα για το έγκλημα που συνέβη», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος στην τραγωδία στα Τέμπη έχασε τη σύζυγό του.

Είπε, επίσης, ότι «αν θέλουν να λειτουργήσουν συλλογικά, θα είμαι παρών για να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο», και συμπλήρωσε πως «όχι, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της, όσο δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια γύρω από αυτό».