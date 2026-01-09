Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η δύναμή του ως αρχηγός του ισχυρότερου στρατού στον πλανήτη περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», παραμερίζοντας το διεθνές δίκαιο και άλλους ελέγχους που υποθετικά θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά του να χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ για να πλήττει, να εισβάλλει ή να εξαναγκάζει έθνη σε όλο τον κόσμο.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης με τους New York Times εάν υπήρχαν όρια στις παγκόσμιες δυνάμεις του, ο κ. Τραμπ είπε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει». «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Δεν επιδιώκω να πληγώσω ανθρώπους».

Υπόλογος του εαυτού του

Όταν ερωτήθηκε περαιτέρω σχετικά με το αν η κυβέρνησή του έπρεπε να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, ο Τραμπ είπε: «Το κάνω».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος θα ήταν ο κριτής για το πότε τέτοιοι περιορισμοί ισχύουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξαρτάται από το ποιος είναι ο ορισμός σας για το διεθνές δίκαιο», είπε.

«Η εκτίμηση του κ. Τραμπ για τη δική του ελευθερία να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής ισχύος για να εδραιώσει την αμερικανική υπεροχή ήταν η πιο ωμή μέχρι τώρα παραδοχή της κοσμοθεωρίας του», γράφουν οι Times.

Στον πυρήνα της κοσμοθεωρίας αυτής φαίνεται να βρίσκεται η αντίληψη ότι η εθνική ισχύς, και όχι οι νόμοι, οι συνθήκες και οι συμβάσεις, πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας όταν οι δυνάμεις συγκρούονται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στο εσωτερικό της χώρας, παρόλο που όπως γράφουν οι Times έχει «τιμωρήσει» θεσμούς που δεν του αρέσουν, έχει επιβάλει αντίποινα κατά των πολιτικών του αντιπάλων και έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις παρά τις αντιρρήσεις πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων.

Καθησυχαστικός ο Τραμπ αναφορικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης

Ο Τραμπ φάνηκε να μην ανησυχεί ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι η τελευταία σημαντική συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τη Ρωσία επρόκειτο να λήξει σε τέσσερις εβδομάδες. «Αν λήξει, έληξε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απλώς θα κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Κίνα, η οποία διαθέτει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο στον κόσμο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε επίσης τις ανησυχίες ότι η ανατροπή του Μαδούρο από τις αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό έρεισμα από το Πεκίνο ή τη Μόσχα για τις δικές τους επεκτατικές κινήσεις.

Ερωτηθείς αναφορικά με το αν θεωρεί πως ενδέχεται να δημιούργησε ένα προηγούμενο που μπορεί αργότερα να μετανιώσει, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η άποψή του για την απειλή που συνιστά η Βενεζουέλα είναι αρκετά διαφορετική από την άποψη του κ. Σι για την Ταϊβάν.

«Αυτή ήταν μια πραγματική απειλή», είπε για τη Βενεζουέλα. «Δεν είχατε ανθρώπους να συρρέουν στην Κίνα», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας τον συχνό ισχυρισμό του ότι ο κ. Μαδούρο έστειλε μέλη συμμοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ για δικαστήρια

Ο πρόεδρος Τραμπ αμφισβήτησε την απόλυτη δικαιοδοσία των δικαστηρίων να παρεμβαίνουν στην εσωτερική του πολιτική, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το σχέδιό του για τη διατήρηση των πολιτικών του, ακόμη και αν αυτές κριθούν παράνομες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξελέγη για να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη, επανέλαβε ότι είναι πρόθυμος να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) και να αναπτύξει τον στρατό στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και να ομοσπονδιοποιήσει ορισμένες μονάδες της Εθνοφρουράς, εάν έκρινε ότι είναι σημαντικό να το πράξει. Μέχρι στιγμής, είπε, «δεν ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να το κάνω».