Για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου.

Ο κ. Σινάνης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100, είπε πως μία ημέρα μετά τη δημόσια τοποθέτησή του, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κ. Μητσοτάκη. Όπως είπε, ο Έλληνας πρωθυπουργός του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.

Πώς κατάλαβε ότι πάσχει από καρκίνο

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος του ακριτικού νησιού, το ποδόσφαιρο με φίλους ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση του καρκίνου.

«Μετά την μπάλα με φίλους στο σχολείο του νησιού τον Ιούνιο του 2025, παρατήρησα ένα πρήξιμο έξω αριστερά στο αριστερό πόδι», είπε αρχικά ο κ. Σινάνης και συνέχισε: «Δεν έδωσα σημασία, πονούσα καμιά φορά, αλλά έπαιρνα χάπι και περνούσε».

«Λίγο καιρό αργότερα, σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσα να περπατήσω και κατά την επιστροφή μας, το πλοίο σταμάτησε στη Λήμνο και ο συνεργάτης μου με πήρε από τον γιακά και με πήγε στον μαγνητικό τομογράφο».

«Τότε ήταν που άρχισαν οι υποψίες και ακολούθησε μια σειρά εξετάσεων μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου που έγινε η διάγνωση για το χονδροσάρκωμα», είπε επίσης ο δήμαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια τοποθέτησή του την ημέρα των Θεοφανίων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση η οποία ξέφυγε από τα στενά όρια ενός μικρού νησιωτικού δήμου και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης, πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.