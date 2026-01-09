Οι ελβετικές δικαστικές Αρχές προχώρησαν σήμερα σε κλήση των ιδιοκτητών του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι μισοί ήταν ανήλικοι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας κριτικής, καθώς το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών παραμένει ελεύθερο.

Οι εισαγγελείς έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως υπόπτους για σειρά αδικημάτων, ανάμεσά τους και η ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ήδη καταθέσει αγωγές στην ελβετική Εισαγγελία για την τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation».

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι δεν έκαναν καμία δήλωση στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή τους νωρίτερα σήμερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν. Την ίδια ώρα, οι ελβετικές Αρχές έχουν προγραμματίσει για το μεσημέρι τελετή μνήμης για τα θύματα.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει δημόσια τη λύπη του για όσα συνέβησαν και έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ανακριτικές Αρχές.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ενώ άλλοι 116 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά.

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στις 6 Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελείς είχαν επισημάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προφυλάκιση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών και εκτιμήσεις των εισαγγελικών αρχών, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών τοποθετημένων πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξαπλωθεί ταχύτατα.

Στο μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Πριν από λίγες ημέρες, ο τοπικός δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το μπαρ είχε αποτύχει σε πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Από τους νεκρούς, 21 ήταν υπήκοοι Ελβετίας, επτά Γαλλίας και έξι Ιταλίας. Ανάμεσά τους βρισκόταν επίσης ένα άτομο με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανός-Ισραηλινός.

Τέλος, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας αναμένεται να δώσουν το «παρών» σε λίγη ώρα στην τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στη γειτονική πόλη Μαρτινί, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.