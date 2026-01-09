Η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ ενέκρινε την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ, που επικαλείται το Politico.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, έλαβαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, ανέφεραν οι διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η συμφωνία αποτελεί σημαντική γεωπολιτική νίκη, δεδομένης της αυξανόμενης συμμετοχής της Κίνας στο εμπόριο και της επιρροής της στη Λατινική Αμερική.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.

Αφού υπογραφεί η συμφωνία, το κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένα τμήματα της συμφωνίας που υπερβαίνουν την εμπορική πολιτική θα πρέπει επίσης να τεθούν σε ψηφοφορία στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια και έχει περάσει από επίπονες διαπραγματεύσεις. Το 2025, η ΕΕ τροποποίησε τη συμφωνία για να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ σε στήριξη των αγροτών που φοβούνται τις εισαγωγές από την αγορά της Νότιας Αμερικής.