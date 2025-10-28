Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η παρέλαση, που διεξήχθη στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχε το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ άλλων, drones, εξελιγμένα συστήματα anti-drones «Κένταυρος» αλλά και όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης τράβηξαν τα βλέμματα του κοινού ενώ ο χειριστής του F-16 συγκίνησε με το μήνυμά του.

Η ποικιλία των οπλικών συστημάτων που είτε έχουν ήδη αποκτηθεί και ενσωματωθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, είτε παραδίδονται το επόμενο διάστημα, είτε ολοκληρώνονται σε ότι αφορά την τεχνολογική τους ωρίμανση και παρήλασαν στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, ήταν πρωτοφανής.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2025 το κοινό είδε για πρώτη φορά ακόμη και υποβρύχια σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις για ναυτικές επιχειρήσεις, ενώ στα ιπτάμενα μέσα τα είδη και η ποικιλία τους εντυπωσίασαν το κοινό.

Όπως τόνισε και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετη Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων συστημάτων, αλλά έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας, επιχειρησιακής ευελιξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

Οι πρεμιέρες του 2025

Drone Heron

Το drone Heron διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις 40 ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των 30.000 ποδών. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χλμ, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Το drone Heron διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις 40 ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των 30.000 ποδών. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χλμ, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Μ1117

Ακολούθησε η διέλευση τεσσάρων, αμερικανικής προέλευσης, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό. Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς.

Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone. Αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

Spike Nlos

Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα. Εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς. Μέρος του είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα antidrone «Κένταυρος»

Το σύστημα «Κένταυρος» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες», με άριστα αποτελέσματα.

Σύστημα εντοπισμού κι εξουδετέρωσης Drone «Υπερίων»

Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» είναι η εξέλιξη του «Κένταυρος». Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες μας.

Drone S-100

Είναι ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN) . Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.i

Σύστημα Drone «Αρχύτας»

Είναι προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία. To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες.

Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση. Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

Drone «A900»

Είναι μη επανδρωμένο ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Υποβρύχιο scooter «Rotinor»

Υποβρύχιο όχημα υποβοήθησης δύτη που χρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης. Χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.

Ταχύπλοο σκάφος VTR

Είναι ένα Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι ένας συνδυασμός επιχειρησιακού ταχύπλοου σκάφους των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης με δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων. Αποστολή του είναι η επιτήρηση και παρατήρηση θαλάσσιων στόχων, μέσω θερμικών καμερών, ραντάρ αναγνώρισης και δορυφόρου.

Robot EOD Μηχανικού

Δύο οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

ΣΜΗΕΑ (V-BAT)

Τέσσερα Σύστηματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V – BAT». Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης.

Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης – αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης.

Κινητή μονάδα παραγωγής Drone

Δύο Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης.

Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Τακτικός σταθμός διοίκησης κι ελέγχου

Ο Κινητός Σταθμός Command and Control είναι ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Εξοπλισμένος με σύγχρονα μέσα επικοινωνιών και ψηφιακές εφαρμογές μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του πεδίου μάχης.

Μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών «Μέτοικος»

Ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «Μέτοικος» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

Τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων»

Είναι ένα Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας.

Διαθέτει μη Επανδρωμένα Αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.

Ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που εντυπωσίασε τους θεατές στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο Επισμηναγός (Ι) της Πολεμικής Αεροπορίας Γιώργος Σωτηρίου που ήρθε από τα Χανιά για να εκτελέσει την εντυπωσιακή ρουτίνα ελιγμών. Στον αέρα o πιλότος χαιρέτησε: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το γενναίο ΟΧΙ. Εκείνους που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον λαό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε «Αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα, που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του ’40. Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα, με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά κύριε επισμηναγέ. Πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του ΄40».

Το μαχητικό Fighting Falcon που πέταξε στη λήξη της παρέλασης και εκτέλεσε το πτητικό πρόγραμμα επίδειξης που σχεδιάστηκε από τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ήταν μάλιστα ένα αναβαθμισμένο αεροσκάφος F-16 Viper της 343 Μοίρας «Αστέρι».