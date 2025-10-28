Συγκίνησε με το μήνυμά του κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη ο πιλότος του F-16 και μέλος της ομάδας «Ζευς», Γεώργιος Σωτηρίου, με πάνω από 1.700 ώρες πτήσης, ο οποίος με εντυπωσιακούς ελιγμούς ανέδειξε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους στην ενάερια μάχη.

Σημειώνεται πως η έδρα της Ομάδας «Ζευς» είναι η 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σωτηρίου: «Τιμάμε εκείνους που είπαν το ΟΧΙ πάνω από κάθε φόβο. (..) Συνεχίζουμε να φιλάμε τον ουρανό της Ελλάδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας μεταξύ άλλων σημείωσε: «Σταθερά επάνω σας σηκώνετε όλη την Ελλάδα (…) Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα».