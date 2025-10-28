Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Euroleague (21:15, Novasports Prime), με αποκλειστικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να αφήσει πίσω του την κακή εμφάνιση στη Μπολόνια.

Η νέα “διαβολοβδομάδα” της Euroleague βρίσκει το “τριφύλλι” με ρεκόρ 4-2, μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια (92-75), σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Μετά τη σημερινή αναμέτρηση, ακολουθεί δύσκολη αποστολή στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (31/10, 20:00).

Οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει δύο περισσότερες νίκες από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (4-2 έναντι 2-4), ωστόσο οι Ισραηλινοί έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό 92-91 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη στο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα της παράτασης — μια νίκη που ξαναζέστανε την αυτοπεποίθησή τους.

Για τον Παναθηναϊκό, μοναδική απουσία είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω ελαφρού διαστρέμματος. Αντίθετα, οι Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς επιστρέφουν στη δράση, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στον Εργκίν Αταμάν. Εκτός αποστολής εξακολουθούν να είναι οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Ματίας Λεσόρ, με τον τελευταίο να συνεχίζει αποθεραπεία.

Από την πλευρά της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παραταχθεί πλήρης, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, στοχεύοντας σε μια εκτός έδρας νίκη που θα τη φέρει ξανά κοντά στη ζώνη των πλέι οφ.

Διαιτητές της αναμέτρησης έχουν οριστεί οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία).

Το σημερινό πρόγραμμα στη Euroleague

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Novasports Extra 1

20:00 Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια Novasports 2HD

21:00 Μπάγερν – Ρεάλ Novasports 6HD

21:15 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Novasports 3HD

21:30 Μπασκόνια – Dubai BC Novasports Start

21:45 Παρί – Εφές Novasports 5HD

22:00 Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε Novasports 2HD