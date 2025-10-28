Με υπερηφάνεια τίμησαν την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ οι κάτοικοι των Φούρνων Κορσέων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων της κυβέρνησης, του ελληνικού κοινοβουλίου, των τοπικών αρχών, καθώς και της μαθητικής νεολαίας του νησιού.

Στη συνέχεια, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα στην κεντρική πλατεία των Φούρνων. Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα μπροστά στο μνημείο των πεσόντων ηρώων.

Στην κεντρική πλατεία των Φούρνων οι μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση στην παραλιακή οδό των Φούρνων, όπου οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, φορώντας τις γαλανόλευκες στολές τους, παρέλασαν με περηφάνια καταχειροκροτούμενοι από το πλήθος. Ανάμεσά τους και δύο μικροί μαθητές του Δημοτικού σχολείου Θύμαινας που ξεχώρισαν για τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό τους.

Η γιορτή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ολοκληρώθηκε μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα και εθνική υπερηφάνεια, με τους Φουρνιώτες να χειροκροτούν τους μαθητές και τους στρατιώτες και εθνοφύλακες που παρέλασαν με καμάρι, τιμώντας τους ήρωες της 28ης Οκτωβρίου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ παρέστη και ο βουλευτής Σάμου, καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης.