Αιματηρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος τραυματίστηκε στον λαιμό από μαχαίρι, ύστερα από καβγά με συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο ένας από τους δύο νεαρούς – φερόμενος οπαδός του Ολυμπιακού – πλησίασε έναν άλλο 17χρονο, υποστηρικτή του Παναθηναϊκού. Ο λεκτικός διαπληκτισμός που ακολούθησε ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο πρώτος νεαρός φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον δεύτερο στον λαιμό. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ το τραυματισμένο παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και εξετάζουν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, ενώ αναζητούν τον δράστη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην αυξανόμενη αλυσίδα οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων.