Απόψε, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τόσο στις σκηνές όσο και στο σπίτι, τις συζητήσεις στη Φάρμα μονοπωλεί ένα θέμα, το πλεονέκτημα που κέρδισαν η Ζωή και ο Βασίλης.

Κάποιοι δεν μπορούν πλέον να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ορισμένοι συμπαίκτες τους προτιμούν τον ύπνο και την ξεκούραση από το να συνεισφέρουν στις εργασίες της Φάρμας και αγανακτούν.

Την ώρα που η Ζωή και ο Βασίλης απολαμβάνουν το πλουσιοπάροχο γεύμα που κέρδισαν, οι πρώην γαλάζιοι διαφωνούν για τον τρόπο που μοιράζονται οι προμήθειες και το φαγητό.

Την επόμενη ημέρα, τα ζευγάρια παίρνουν μέρος σε ακόμα μία δοκιμασία, από την οποία ένα ζευγάρι θα κερδίσει ασυλία και ένα θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να υπερασπιστεί τη θέση του στη Φάρμα.

Λίγο αργότερα, τα ζευγάρια που απομένουν, συμμετέχουν στην τελευταία Δοκιμασία Ασυλίας, που θα κρίνει ποια δύο ζευγάρια θα κινδυνεύσουν με αποχώρηση.

Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι συμπαίκτες τους κρύβονται πίσω από ασυλίες και ποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;