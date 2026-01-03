Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (3/1).
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας πέρυσι και τώρα ήρθε η ώρα και για το Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο αυτή τη φορά, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το φαβορί και να θέλουν ακόμη μία κούπα για να μπουν ιδανικά στο 2026.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A
17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership
17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup
17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga