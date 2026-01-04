Απόψε από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον εθνικό τελικό του Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026, με την Klavdia να φέρνει την καλύτερη τύχη σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Τι θα δούμε απόψε στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ

Στην τρίωρης διάρκειας εκπομπή που θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές, ο Θάνος Παπαχάμος και η Κέλλυ Βρανάκη θα αναλάβουν να μας παρουσιάσουν τις 28 υποψηφιότητες του φετινού εθνικού τελικού, συστήνοντάς μας εναλλάξ τους καλλιτέχνες.

Στη συνέχεια, κάθε υποψήφιος θα περνά στα χέρια της Μπέττυς Μαγγίρα για μία καλύτερη γνωριμία, όπου θα μιλά για την απόφαση να καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision, τη σχέση του με τη μουσική, ενώ θα ακούμε και ένα μικρό απόσπασμα από το κομμάτι.

Στο τελευταίο μέρος της βραδιάς και αφού γίνουν γνωστές οι 28 υποψηφιότητες, η Klavdia θα αναλάβει να τους τοποθετήσει μέσω κλήρωσης στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Φεβρουαρίου αλλά θα τους δίνει και τη συγκεκριμένη θέση εμφάνισής τους σε αυτούς.