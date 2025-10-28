Με συγκίνηση και υπερηφάνεια ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Πειραιά.

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Τιμώντας την ιστορική αυτή ημέρα, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στη δοξολογία που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στον πεζόδρομο της Δραγάτση.

Στη συνέχεια παρακολούθησε, μαζί με πλήθος κόσμου, την παρέλαση μαθητών, συλλόγων και φορέων της πόλης και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων που τίμησαν με περηφάνια και σεβασμό την επέτειο του «ΟΧΙ».

Στο πλαίσιο των εορτασμών, ο κ. Μώραλης παρέστη χθες, στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των ηρώων.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Μια ιδιαίτερα όμορφη και γιορτινή ημέρα σήμερα στον Πειραιά. Η πόλη μας γέμισε χρώματα, σημαίες και χαμόγελα, σε μια εξαιρετική παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, εκπροσώπων των τοπικών φορέων και συλλόγων, καθώς και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα ενότητας και υπερηφάνειας.

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι γνωστό και πάντα επίκαιρο: η ενότητα, η ομοψυχία και η συνεργασία φέρνουν νίκες. Δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχει αφομοιωθεί πλήρως από όλους. Αντιθέτως, συχνά διαπιστώνουμε ότι οι διαιρέσεις και οι διαφωνίες οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα.

Ας προσπαθήσουμε όλοι, να κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, κάνοντάς το πράξη στην καθημερινότητά μας.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλους τους Πειραιώτες!».