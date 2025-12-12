Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο Αθηνών, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς η σημερινή ημέρα είναι κομβική για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Εκπρόσωποι φορέων, συνδικάτων, συλλογικοτήτων και κομμάτων έχουν συγκεντρωθεί από τις 08:30 το πρωί στο σημείο, έχοντας το ενδιαφέρον στραμμένο στη δικαστική αίθουσα, όπου η εισαγγελέας της έδρας αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή της αναφορικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Από το μεγάφωνο, για την κρισιμότητα της ημέρας, μίλησαν ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής από την πλευρά των Αιγυπτίων αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και ο Νίκος Μανιός.

«Οι ναζί στη φυλακή»

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών, όπως αναφέρει το Orange Press, είναι η επιβεβαίωση της πρωτόδικης απόφασης. Ζητούν την καταδίκη των κατηγορουμένων για τη σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για τις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις: τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, αλλά και τις επιθέσεις εις βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών και των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα.

Οι συγκεντρωμένοι στέλνουν μήνυμα για την ανάγκη αυστηρών ποινών και την παραμονή των υπαιτίων στη φυλακή, τονίζοντας τη σημασία της δικαστικής απόφασης για την κοινωνία.

Στη συγκέντρωση καλούν, μεταξύ άλλων, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, η ΚΕΕΡΦΑ, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αττικής, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, σωματεία εργαζομένων από νοσοκομεία και δήμους, φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Ενότητα» και η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία.