Με ένταση και σφοδρές κατηγορίες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις ένα 24ωρο μετά την ιδιαίτερα τεταμένη διαδικασία της Πέμπτης. Η ατμόσφαιρα ήταν και πάλι εκρηκτική, με τους τόνους να ανεβαίνουν από το ξεκίνημα και τις αντιπαραθέσεις να κυριαρχούν.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «σεξιστική επίθεση» σε βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα, υπενθυμίζοντας ότι της είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν». Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε επίσης λεκτική επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο βουλευτής περιέγραψε πως, αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης και ενώ κατευθυνόταν προς το γραφείο του, η κυρία Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε στους διαδρόμους «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης αποκάλυψε ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική έλαβαν απειλητικά και υβριστικά ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστο αποστολέα, τα οποία, όπως είπε, θα διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σε εκτενή τοποθέτησή του επανέλαβε: «Επαναλαμβάνω τη χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στη Δικαιοσύνη. Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης».

Συμπλήρωσε ότι: «την ίδια στιγμή τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Γράφουν μεταξύ άλλων “εύχομαι να κόψουν και το δικό σας λαρύγγι”, “φτου σου καρ…α” “ως καλή που…α καλύπτεις εγκληματίες” κ.α. Καθιστούμε υπεύθυνη για ότι συμβεί την κα Κωνσταντοπούλου».

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι η φράση «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» δεν συνιστά σεξιστική επίθεση. Παράλληλα, επεσήμανε: «το βασικό χθεσινό θέμα ήταν η απειλή του μάρτυρα στην Κωνσταντοπούλου ότι θα τη σκοτώσει. Η ΝΔ δεν είχε την ευαισθησία να λάβει κανένα μέτρο προστασίας ενός βουλευτή. Τον αφήσατε να γυρίσει ελεύθερος σπίτι του μετά από ένα ακραίο περιστατικό. Τον αφήσατε γιατί είναι προστατευόμενός σας».