Χαμός επικράτησε μετά την κατάθεση του «Φραπέ» χθες, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πλατφόρμα κατακλύστηκε από δεκάδες αναρτήσεις χρηστών, οι οποίοι σχολίαζαν τα απαντήσεις του Γιώργου Ξυλούρη ακόμα και με… μαντινάδες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τον «Φραπέ», όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, πού βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε.

Μουγγός φραπές μας έλαχε

λαλιά καμιά δε βγάζει

επικαλείται την σιωπή

και όλους τους αδειάζει — Boltzmann Brain (@bolltzmann) December 11, 2025

Ο Φραπές έγινε λατε μακιάτο καραμελ ντεκαφ😂🤡#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ — Δόνια Κάρμεν (@donia_karmen) December 11, 2025

Βαρύς κι ασήκωτος ο κύριος Φραπές στα κανάλια, νερομπλούκι στη βουλή. — nastazia rev 🍉 (@nastaziarev) December 11, 2025

Όλοι οι γονείς Πόρσε και Φεράρι, εμένα κάλτσες! — Analγητος… ✖️ 🟰 🐦 (@demiann4) December 11, 2025

Οδηγός Πόρσε με ΠΑΣΟΚ vs Οδηγός Πόσες με ΝΔ pic.twitter.com/murCEiSM4i — 𝕭𝖆𝖇𝖎𝖘 𝕶𝖆𝖑𝖑𝖎𝖌𝖔𝖘𝖋𝖎𝖗𝖎𝖘 (@theGreenLoki13) December 11, 2025

Πολλές Πόρσε ρε παιδί μου η αγροτιά#Φραπες — Ειδικός 🍉 Eurovisionλόγος (@mpokotas) December 11, 2025

"..#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ#κωνσταντοπούλου:τι δουλειά κάνει ο γιος σας;#Ξυλουρης:Ελεύθερος επαγγελματίας είναι

KΩΝ:ποια είναι η εργασία του;

Ξυλουρης:Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα

KΩΝ:Δεν ξέρετε με τι ασχολείται & έχει πόρσε

Ξυλουρης:γιατι να μην έχει.."pic.twitter.com/q0sGUgn3Kl — Zoapotomisthomou (@Zoapotomisthom1) December 11, 2025

παντως πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καλοί γονείς, η μία πήρε στο γιο της Φεράρι και ο άλλος στο δικό του Πόρσε — Alex Woo (@axlg) December 11, 2025