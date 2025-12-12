Χαμός επικράτησε μετά την κατάθεση του «Φραπέ» χθες, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πλατφόρμα κατακλύστηκε από δεκάδες αναρτήσεις χρηστών, οι οποίοι σχολίαζαν τα απαντήσεις του Γιώργου Ξυλούρη ακόμα και με… μαντινάδες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τον «Φραπέ», όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, πού βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε.