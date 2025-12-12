Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ένταση ανάμεσά τους χτύπησε «κόκκινο» και μεταφέρθηκε στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να συλληφθεί ο μάρτυρας για ψευδομαρτυρία.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναζητούσε τον κ. Ξυλούρη μετά την κατάθεσή του, καθώς, σύμφωνα με τους συνεργάτες της, όταν εκείνος εξήλθε από την αίθουσα της Εξεταστικής άρχισε να φωνάζει: «Θα τη σκοτώσω, θα της κόψω το λαρύγγι». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτές οι απειλές αφορούσαν την ίδια. Άρχισε μάλιστα να ρωτά βουλευτές άλλων κομμάτων να της επιβεβαιώσουν ότι ειπώθηκαν οι συγκεκριμένες φράσεις.

Βλέποντας τον μάρτυρα να επιστρέφει από την τουαλέτα στον χώρο όπου βρισκόταν εκείνη, κινήθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας: «Είπατε ότι θα μου στρίψετε το λαρύγγι κύριε; Είπατε αυτό για μένα; Ότι θα με σκοτώσετε;». Εκείνος δεν απάντησε και αποχώρησε.

Ο χαμός στην Εξεταστική Επιτροπή

Είχε προηγηθεί ο έντονος διάλογος των δύο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την εξέταση του «Φραπέ» από τους βουλευτές.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη πού βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρέου. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Κωνσταντοπούλου: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

Ξυλούρης: Του γιου μου είναι.

Κωνσταντοπούλου: Πού τη βρήκε;

Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Ξυλούρης: Γιατί, λογίστρια είσαι;

Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η ασχολία του;

Ξυλούρης: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

(…)

Κωνσταντοπούλου: Από πού τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

Ξυλούρης: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Ξυλούρης: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο.

Κωνσταντοπούλου: Τι επιχείρηση;

Ξυλούρης: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.

Κωνσταντοπούλου: Τότε που η χώρα πεινούσε.

Το τηλεφώνημα στο 100 και το περιπολικό στο στούντιο

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανάρτησε αργά το βράδυ της Πέμπτης 11/12 ένα βίντεο στο Facebook στο οποίο φαίνεται να καλεί το 100, ζητώντας να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον Γιώργο Ξυλούρη. Ο διάλογος που έχει με την αστυνομικό είναι ο εξής:

– Γεια σας είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε: «Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».

– Αυτά τα έλεγε σε ποιον;

– Σε εμένα;

– Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο;

– Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Εγώ θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ και ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Στη συνέχεια, στο βίντεο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δίνει ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου θα πήγαινε για τηλεοπτική συνέντευξη.

Στη λεζάντα του βίντεο στο Facebook, η κ. Κωνσταντοπούλου γράφει: «Κλήση στο 100 ώρα 22.15 της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025.

Το περιπολικό ήρθε στον σταθμό, αλλά “κάποιος” τους είπε να φύγουν.

Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ.

Η συνέχεια σε λίγο».

Αναστάτωση επικράτησε αργότερα στο στούντιο του Kontra24, μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η αστυνομία έστειλε περιπολικό έξω από το στούντιο για λόγους ασφαλείας.