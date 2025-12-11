Επεισοδιακά έληξε η σημερινή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Γιώργου Ξυλούρη, του αγροτοσυνδικαλιστή που φέρει το προσωνύμιο «Φραπές». Από την αρχή της συνεδρίασης επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής λέγοντας πως βιώνει προσωπικό και δημόσιο εξευτελισμό. Ωστόσο, η κατάσταση οδηγήθηκε σε παρεκτροπή το απόγευμα όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να συλληφθεί ο μάρτυρας για ψευδομαρτυρία, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση που συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου αναζητούσε τον μάρτυρα και ρωτούσε τους πάντες που ακριβώς πήγε. Η ασφάλεια του Μεγάρου την ενημέρωσε πως ο κ. Ξυλούρης είχε πάει στην τουαλέτα. Ο λόγος που τον αναζητούσε είναι πως, σύμφωνα με τους συνεργάτες της, όταν εκείνος εξήλθε από την αίθουσα της Εξεταστικής άρχισε να φωνάζει πως «θα την σκοτώσω θα της κόψω το λαρύγγι». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτές οι απειλές αφορούσαν την ίδια. Άρχισε μάλιστα να ρωτά βουλευτές άλλων κομμάτων να της επιβεβαιώσουν ότι ειπώθηκαν οι συγκεκριμένες φράσεις.

Ωστόσο, οι βουλευτές τη διέψευσαν, λέγοντας πως δεν άκουσαν κάτι τέτοιο. Ακολούθως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να ρωτά τους υπαλλήλους της Βουλής να τις επιβεβαιώσουν εάν ειπώθηκαν αυτές οι απειλές, προειδοποιώντας τους ότι εάν δεν που την αλήθεια, θα έχουν συνέπειες. Βλέποντας τον μάρτυρα να επιστρέφει από την τουαλέτα στον χώρο που βρισκόταν εκείνη, κινήθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας: «Είπατε ότι θα μου στρίψετε το λαρύγγι κύριε; Είπατε αυτό για μένα; Ότι θα με σκοτώσετε;». Εκείνος δεν απάντησε και αποχώρησε.