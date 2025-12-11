Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άφησε ήσυχο τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», τον οποίο και πήρε από πίσω, καθώς ανέφερε πως τον άκουσε να λέει ότι «θα της στρίψει το λαρύγγι» και «θα τη σκοτώσει».

Προηγουμένως, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ τους στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαιτίας των ερωτημάτων που έθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Λέγατε ότι θα γαμ… και θα ξεκ… την Παπανδρέου (σ.σ. εισαγγελάς Πόπη Παπανδρέου)» και «πού βρήκε την Πόρσε ο γιος σας», ήταν μερικά από τα ερωτήματα της κα. Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί όμως, καθώς φέρεται να συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας, όταν σύμφωνα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ξυλούρης είπε: «θα την σκοτώσω θα της κόψω το λαρύγγι».

Σχετικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ακολουθεί τον «Φραπέ», φωνάζοντας:

«Βγαίνοντας είπατε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι”. Είπατε αυτό για μένα; Με ακούτε, σας ρωτάω».

Δείτε το βίντεο: