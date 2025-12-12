Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις συγκλίνουν σε ένα σκηνικό σταδιακής μεταβολής του καιρού, με αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική Ελλάδα και πιθανώς στα κεντρικά τμήματα. Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά για το διάστημα έως και τις 20 Δεκεμβρίου δείχνει ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας ενδέχεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά έως τις 16/12, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές. Από τις 17 και 18 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η αβεβαιότητα αυξάνεται, καθώς η πιθανή κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα δημιουργεί προϋποθέσεις για έντονες βροχές στα δυτικά και πιθανή επέκταση των φαινομένων σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση μέχρι και τις ημέρες που προηγούνται των γιορτών.

✅Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου όπως είχαμε αναφέρει τα προγνωστικά πηγαίνουν καλά — τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ… pic.twitter.com/lt4Lffa0ya — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 11, 2025

Ζιακόπουλος: Ήπιο 15ήμερο, αλλά αλλαγή προ των πυλών

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει υπό ήπιες συνθήκες, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Όπως εξηγεί, ο «συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» ενισχύει το βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο οδηγεί σε ενισχυμένους βοριάδες κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Για σήμερα Παρασκευή (12/12) δεν αναμένονται βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου 2–3 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Παρά την άνοδο των ημερήσιων τιμών, οι νυχτερινές και πρωινές ώρες θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από έντονη ψύχρα, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Η πορεία του καιρού έως τις 17 Δεκεμβρίου

Σάββατο (13/12)

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στη Μαγνησία – Β. Σποράδες, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν B–BA, στα δυτικά με ένταση 3–4 μποφόρ και στα ανατολικά 5–6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή (14/12)

Παραμένει το ίδιο μοτίβο καιρικών συνθηκών, με τοπικές νεφώσεις σε ανατολικά και νότια και πιθανότητα για ασθενείς βροχές σε Α. Μαγνησία, Εύβοια και Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από Β–ΒΑ κατεύθυνση με αντίστοιχες εντάσεις, ενώ προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια.

Δευτέρα (15/12) – Τρίτη (16/12)

Τη Δευτέρα δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή. Την Τρίτη, ωστόσο, οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, γεγονός που θα επιτρέψει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις μέγιστες τιμές.

Τετάρτη (17/12)

Πυκνές κατά τόπους νεφώσεις θα καλύψουν μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ στη Δ–ΒΔ Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και στα ανατολικά–νότια τμήματα αναμένεται περαιτέρω μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.