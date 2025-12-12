Σοβαρό περιστατικό σεξιστικής συμπεριφοράς σημειώθηκε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια αγώνα Κυπέλλου της Serie C Γυναικών, που δείχνει πως η πορεία προς την ισότητα στο ποδόσφαιρο παραμένει απαιτητική. Στον αγώνα μεταξύ Μονκαλιέρι Women και Pro Palazzolo, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο δέχθηκε από έναν οπαδό της φιλοξενούμενης ομάδας την προσβλητική φράση «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε video και έγινε γρήγορα viral, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη σεβασμού και ισότητας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και πολλοί θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, ο οπαδός επανέλαβε την ίδια φράση, υπογραμμίζοντας ότι οι προκαταλήψεις παραμένουν βαθιά ριζωμένες.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά από παρόμοια συμπεριφορά προς γυναίκα παράγοντα της ερασιτεχνικής ASD Devils, δείχνοντας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Παρά τις δυσκολίες, η Αριάννα Κουάντρο συνέχισε κανονικά τα καθήκοντά της, δείχνοντας επαγγελματισμό και θάρρος.