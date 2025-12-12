Με αποχή από μαθήματα απαντούν σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις οριζόντιες διαγραφές φοιτητών που προβλέπει ο νόμος, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε, στις 7 Δεκεμβρίου 2025, την απόφασή του για αποχή από τα διδακτικά καθήκοντα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προωθούμενες διαγραφές των φοιτητών/τριών που υπερβαίνουν τα ν+2 έτη φοίτησης.

Στη συνεδρίασή του της 2ης Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επιβεβαίωσε την πλήρη αντίθεσή του στις διαγραφές και τόνισε ότι, όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί σε αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και σε ανακοινώσεις της ΠΟΣΔΕΠ, η εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης σχετίζεται με την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου όποιος πληρώνει αποκτά το πτυχίο του σε ν έτη, και ούτε μία μέρα παραπάνω.

Όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση του Συλλόγου, οι υπό διαγραφή φοιτητές/τριες δεν επιβαρύνουν ακαδημαϊκά ή οικονομικά τα δημόσια ΑΕΙ, ενώ αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού.

«Το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην οριζόντια εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών. Ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής προκηρύσσει έτσι αποχή από τα διδακτικά καθήκοντα στις 12 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την προστασία των φοιτητών και την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις έρχονται σε συνέχεια της απεργίας-αποχής του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, η οποία κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη, με το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να απορρίπτει την προσφυγή του Δημοσίου, κρίνοντας ότι η καθυστέρηση στις διαγραφές δεν προκαλεί καμία οικονομική ζημία στο κράτος.