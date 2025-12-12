Ο Παναθηναϊκός, μετά το 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει από νωρίς τη θέση του στην πρώτη οκτάδα. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 15η θέση με 10 βαθμούς και έχει μπροστά του δύο κρίσιμα παιχνίδια: εκτός έδρας με τη Φερεντσβάρος στις 22/1 και εντός έδρας με τη Ρόμα στις 29/1. Παρά την ισοπαλία, οι πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση παραμένουν σχεδόν βέβαιες, στο 99,5%, ενώ η είσοδος στην πρώτη οκτάδα υπολογίζεται πλέον στο 4%.

Ο ΠΑΟΚ, που έφερε 3-3 στο Ράζγκραντ με τη Λουντογκόρετς, δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει την πρόκριση. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει 9 βαθμούς και δύο κρίσιμα παιχνίδια μπροστά του, κόντρα σε Μπέτις εντός (22/1) και Λιόν εκτός (29/1). Οι πιθανότητες να συνεχίσει στα Playoffs είναι 93%, ωστόσο η απευθείας είσοδος στην οκτάδα είναι σχεδόν απίθανη, μόλις 0,5%.

Η επόμενη φάση του Europa League αναμένεται συναρπαστική, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να κρατούν ζωντανές τις ελπίδες τους για μια αξιοπρεπή παρουσία και γιατί όχι, μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Ετσι, οι επόμενες αναμετρήσεις με Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και Μπέτις στην Τούμπα θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν οι ελληνικές ομάδες θα έχουν ένα επιπλέον εμπόδιο στη μάχη του Europa League.