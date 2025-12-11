Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά για την είσοδο στην 8άδα της League Phase του Europa League, καθώς, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημά του, έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» παρέμεινε στους 10 βαθμούς και υποχώρησε στην 15η θέση της κατάταξης.

Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στη Βουλγαρία, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με την Λουντογκόρετς, που έληξε 3-3, φτάνοντας τους 9 βαθμούς και καταλαμβάνοντας πλέον την 18η θέση στη βαθμολογία.

Η βαθμολογία του Europa League

Λιόν 6 (13-3) 15

Μίντιλαντ 6 (13-5) 15

Άστον Βίλα 6 (10-4) 15

Μπέτις 6 (11-4) 14

Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14

Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14

Μπράγκα 6 (10-5) 13

Πόρτο 6 (9-4) 13

Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12

Ρόμα 6 (10-5) 12

Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11

Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11

Μπολόνια 6 (9-5) 11

Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10

Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10

Γκενκ 6 (7-6) 10

Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10

ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9

Θέλτα 6 (12-9) 9

Λιλ 6 (10-7) 9

Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9

Μπραν 6 (6-7) 8

Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7

Σέλτικ 6 (7-11) 7

Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7

Βασιλεία 6 (8-9) 6

Στεάουα 6 (7-11) 6

Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6

Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4

Φέγενορντ 6 (7-13) 3

Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3

Ουτρέχτη 6 (3-9) 1

Ρέιντζερς 6 (3-11) 1

Μάλμε 6 (2-12) 1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1

Νις 6 (4-13) 0

Η επόμενη αγωνιστική (22/01)

ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)

Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς (19:45)

Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα (19:45)

Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο (19:45)

Γιουνγκ Μπόις – Λιόν (19:45)

Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

Μπολόνια – Σέλτικ (19:45)

Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας (19:45)

Μπραν – Μίντιλαντ (19:45)

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

Ρόμα – Στουτγκάρδη (22:00)

Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Στεάουα (22:00)

Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία (22:00)

Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Νις – Γκόου Αχεντ Ιγκλς (22:00)

Θέλτα – Λιλ (22:00)

Ουτρέχτη – Γκενκ (22:00)