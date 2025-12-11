Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά για την είσοδο στην 8άδα της League Phase του Europa League, καθώς, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημά του, έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» παρέμεινε στους 10 βαθμούς και υποχώρησε στην 15η θέση της κατάταξης.
Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στη Βουλγαρία, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με την Λουντογκόρετς, που έληξε 3-3, φτάνοντας τους 9 βαθμούς και καταλαμβάνοντας πλέον την 18η θέση στη βαθμολογία.
Η βαθμολογία του Europa League
Λιόν 6 (13-3) 15
Μίντιλαντ 6 (13-5) 15
Άστον Βίλα 6 (10-4) 15
Μπέτις 6 (11-4) 14
Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14
Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14
Μπράγκα 6 (10-5) 13
Πόρτο 6 (9-4) 13
Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12
Ρόμα 6 (10-5) 12
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11
Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11
Μπολόνια 6 (9-5) 11
Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10
Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10
Γκενκ 6 (7-6) 10
Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10
ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9
Θέλτα 6 (12-9) 9
Λιλ 6 (10-7) 9
Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9
Μπραν 6 (6-7) 8
Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7
Σέλτικ 6 (7-11) 7
Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7
Βασιλεία 6 (8-9) 6
Στεάουα 6 (7-11) 6
Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6
Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4
Φέγενορντ 6 (7-13) 3
Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3
Ουτρέχτη 6 (3-9) 1
Ρέιντζερς 6 (3-11) 1
Μάλμε 6 (2-12) 1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1
Νις 6 (4-13) 0
Η επόμενη αγωνιστική (22/01)
ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)
Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς (19:45)
Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα (19:45)
Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο (19:45)
Γιουνγκ Μπόις – Λιόν (19:45)
Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)
Μπολόνια – Σέλτικ (19:45)
Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας (19:45)
Μπραν – Μίντιλαντ (19:45)
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)
Ρόμα – Στουτγκάρδη (22:00)
Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Στεάουα (22:00)
Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία (22:00)
Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Νις – Γκόου Αχεντ Ιγκλς (22:00)
Θέλτα – Λιλ (22:00)
Ουτρέχτη – Γκενκ (22:00)