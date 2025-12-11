Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η μία ανατροπή διαδεχόταν την άλλη, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 3-3 με τη Λουντογκόρετς, εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο αγώνας άρχισε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν αμέσως τελική προσπάθεια με το σουτ του Ιβανούσετς που απέκρουσε ο Μπόνμαν, για να αστοχήσει ο Κένι στην εξέλιξη της φάσης. Λίγα λεπτά μετά, στο 11′, ο Τσάλοφ σούταρε από καλή θέση αλλά χωρίς αποτέλεσμα, για να ανεβάσουν στη συνέχεια την απόδοσή τους οι γηπεδούχοι.

Οι Βούλγαροι πήραν μέτρα στο γήπεδο, βγήκαν μπροστά και στο 24′ έγιναν επικίνδυνοι με το σουτ του Τεκπετέι που έφυγε λίγο άουτ, για να πάρουν τελικά το προβάδισμα στο 33′: Ο Στάνις έκανε ατομική ενέργεια, ο Οζντόεφ πήγε να απομακρύνει αλλά παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Στάνιτς σκόραρε τελικά από κοντά για το 1-0.

Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ… Στο 39′ ο Ιβανούσετς πέρασε ωραία την πάσα για τον Ντεσπόντοφ και αυτός με πολύ ωραίο τελείωμα, με εξωτερικό φάλτσο, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 42′, θα μπορούσε να γίνει και η ανατροπή αλλά οι Βολιάκο και Οζντόεφ, αν και αμαρκάριστοι, δεν πήραν την κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ντεσπόντοφ.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκλεισε καλά το πρώτο ημίχρονο και μπήκε τέλεια στο δεύτερο: Μεγάλη ευκαιρία στο 46′ με το πλασέ του Μπάμπα που έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ και γκολ του Βολιάκο στο 48′, με κοντινή προσπάθεια μετά την εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, για το 1-2.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε το προβάδισμα, ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Κωνσταντέλια στο 61′ βγάζοντας τον Ιβανούσετς και όλα πήγαιναν καλά, αλλά μετά τη χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων στο 64′ με την άστοχη κεφαλιά του Βέρντον, τα πράγματα άλλαξαν…

Ο Βέρντον τελικά σκόραρε στο 71′, με κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ, για το 2-2 και στο 77′ ήρθε και το 3-2 με κεφαλιά του Τσότσεφ μετά τη μπαλιά του Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να καταλάβει πώς, ήταν πίσω στο σκορ, παρ’ όλα αυτά έδειξε χαρακτήρα, ανασυντάχθηκε και βγήκε μπροστά για την ισοφάριση.

Δεν ήρθε στο σουτ του Καμαρά που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι στο 90′, ήρθε όμως δευτερόλεπτα μετά με τον Μύθου από κοντά, μετά την παρέμβαση του Κωνσταντέλια, με το 3-3 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα καθώς στο 96′ ο Μπόνμαν κατάφερε να αποκρούσει το σουτ του νεαρού επιθετικού που λίγο έλειψε να δώσει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Λουντογκόρετς (Περ-Ματίας Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Βέρντον, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς (72′ Γιορντάνοφ), Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ (72′ Μάρκους), Μπιλέ (66′ Τσότσεφ), Τεκπετέι (91′ Ματσάδο).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ (67′ Καμαρά), Μεϊτέ (85′ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς (61′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (67′ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (67′ Μύθου).