Η ευλυγισία αποτελεί θεμέλιο της υγιούς κίνησης του σώματος, στηρίζει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, βελτιώνει τη στάση του σώματος και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών, στοιχεία που γίνονται ακόμη πιο κρίσιμα με την πάροδο της ηλικίας. Ωστόσο, συχνά παραμελείται, παρά το γεγονός ότι η χαμηλή ευλυγισία έχει συσχετιστεί ακόμη και με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.

Μια 13ετής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports καταδεικνύει τη σημασία της ευλυγισίας για τη μακροζωία. Οι ερευνητές εξέτασαν πάνω από 3.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 46–65 ετών και στη συνέχεια επανεκτίμησαν τα ποσοστά θνησιμότητας μετά από 13 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά: οι γυναίκες με τη μικρότερη ευλυγισία είχαν πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης θνησιμότητας σε σχέση με όσες είχαν υψηλή ευλυγισία, ενώ στους άνδρες ο κίνδυνος ήταν διπλάσιος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενίσχυση της ευλυγισίας δεν είναι απλώς θέμα άσκησης, αλλά επένδυση στη συνολική υγεία και ποιότητα ζωής.

«Κλειδί για να απολαμβάνετε τη ζωή στο έπακρο»

Η Pamela Paley, Master Trainer & Teacher και ειδικός στην εκπαίδευση κίνησης, τονίζει ότι η ευλυγισία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση μιας ενεργής, ανεξάρτητης ζωής.

«Η ευλυγισία, για μένα, είναι η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης σε πλήρες εύρος, χωρίς δυσκαμψία ή πόνο», σημειώνει. «Η κίνηση πρέπει να γίνεται με έλεγχο, ισορροπία και ευθυγράμμιση, τόσο μπροστά και πίσω όσο και αριστερά–δεξιά. Χρειαζόμαστε ελαστική δύναμη, ώστε οι μύες να επιμηκύνονται και να στηρίζουν τις αρθρώσεις».

Η νούμερο ένα άσκηση για καλύτερη ευλυγισία, σύμφωνα με εκπαιδεύτρια Pilates

Η Paley προτείνει μία άσκηση που, όπως λέει, μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ευλυγισίας: την όρθια κύλιση προς τα κάτω (Standing Pilates Roll-Down).

Πρόκειται για μια άσκηση που υλοποιείται με το βάρος του σώματος το οποίο ενεργοποιεί τον κορμό (εγκάρσιους κοιλιακούς, ορθό κοιλιακό, εσωτερικούς και εξωτερικούς πλαϊνούς κοιλιακούς) ενώ ταυτόχρονα δουλεύει οπίσθιους μηριαίους, γλουτούς, καμπτήρες ισχίου και βελτιώνει την ισορροπία. Παράλληλα, εμπλέκει τους αυχενικούς καμπτήρες και βοηθά στη χαλάρωση των ώμων. Η Paley προτείνει να εκτελείται τέσσερις έως έξι φορές την ημέρα, τονίζοντας ότι η επαναληψιμότητα συμβάλλει στη βελτίωση της άρθρωσης της σπονδυλικής στήλης, στην ενδυνάμωση της οπίσθιας αλυσίδας και στη σταθεροποίηση του κορμού.

Πώς εκτελείται η όρθια κύλιση προς τα κάτω

Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών, κοιτώντας ευθεία.

Πάρτε μία βαθιά εισπνοή και, στην εκπνοή, χαμηλώστε απαλά το πηγούνι στο στήθος.

Κυλήστε προς τα κάτω έναν σπόνδυλο κάθε φορά, κρατώντας τα πόδια ίσια και τους γοφούς ευθυγραμμισμένους πάνω από τις φτέρνες.

Διατηρήστε ενεργούς τους κοιλιακούς, αφήνοντας το σώμα να «κρεμάσει» στο κάτω σημείο.

Με εισπνοή, αρχίστε να επανέρχεστε αργά προς τα πάνω με το κεφάλι να ανεβαίνει τελευταίο.

Η Paley υπογραμμίζει ότι η άσκηση πρέπει να γίνεται αργά και χωρίς βιασύνη: «Νιώστε το βάρος του σώματος να μεταφέρεται ελαφρά προς τα δάχτυλα των ποδιών καθώς κυλάτε. Καθώς ανεβαίνετε, οι ώμοι πρέπει να τοποθετηθούν πίσω πριν σηκωθεί το κεφάλι. Πολλοί χρησιμοποιούν μία αναπνοή και χάνουν την αργή, ελεγχόμενη άρθρωση κάθε σπονδύλου. Φανταστείτε ότι είστε ένα ζαχαροκάλαμο που ξετυλίγεται».

Μια δεύτερη άσκηση για όσους έχουν ευαισθησία στη μέση

Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πλάτη, η Paley συνιστά και τη στροφή της σπονδυλικής στήλης σε ύπτια θέση (Supine Spinal Twist), η οποία ενεργοποιεί εσωτερικούς κοιλιακούς, λοξούς, στροφείς της σπονδυλικής στήλης και σταθεροποιητές ισχίου–λεκάνης.

Εκτέλεση:

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα χέρια τεντωμένα σε σχήμα «Τ» και τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών.

Με εισπνοή, φέρτε και τα δύο γόνατα προς τη μία πλευρά, κρατώντας τον απέναντι ώμο στο πάτωμα.

Εκπνεύστε και στρέψτε το βλέμμα προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα γόνατα.

Μείνετε 3–4 πλήρεις αναπνοές.

Εισπνεύστε για να επαναφέρετε τα γόνατα στο κέντρο και εκπνεύστε για να τα αφήσετε στην άλλη πλευρά.

Επαναλάβετε 6–8 φορές καθημερινά.

Ευλυγισία: μια επένδυση που δεν πρέπει να περιμένει

Η ενίσχυση της ευλυγισίας, της κινητικότητας και της ισορροπίας δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ούτε συνδρομή σε γυμναστήριο. Με απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν στο σπίτι, η καθημερινή λειτουργικότητα και ευεξία μπορούν να βελτιωθούν ουσιαστικά, ξεκινώντας ακόμη και με μία άσκηση του ενός λεπτού.