Το πλάσμα του Φρανκενστάιν επιστρέφει στη ζωή για ακόμα μία φορά. Καθώς η νέα μεταφορά του γοτθικού αριστουργήματος της Μέρι Σέλεϊ από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο προβάλλεται στο Netflix, μια ανατομική ανάλυση της ιστορίας αναζωογόνησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε άραγε ποτέ ένα συναρμολογημένο σώμα να αναπνεύσει, να αιμορραγήσει ή να σκεφτεί;

Όταν η Σέλεϊ έγραψε τον «Φρανκενστάιν» το 1818, η ανατομία βρισκόταν στο κατώφλι μιας νέας εποχής, ανάμεσα στην επιστημονική αποκάλυψη και την κοινωνική αναγνώριση. Τα δημόσια θέατρα ανατομίας προσέλκυαν πλήθη, οι «κλέφτες σωμάτων» προμήθευαν τις ιατρικές σχολές με παράνομα πτώματα και ο ηλεκτρισμός υποσχόταν νέες γνώσεις για τη «φλόγα της ζωής».

Το μυθιστόρημα της Σέλεϊ αιχμαλώτισε τέλεια αυτή την εποχή. Η δημιουργία του Βίκτορ Φρανκενστάιν εμπνεύστηκε από πραγματικές επιστημονικές συζητήσεις: τα πειράματα του Λουίτζι Γκαλβάνι με τους βατράχους που συστέλλονταν υπό ηλεκτρικό φορτίο και τις επιδείξεις του Τζιοβάνι Αλντίνι που έκαναν εκτελεσμένους εγκληματίες να σφίγγουν τα πρόσωπά τους με εφαρμογή ρεύματος. Για το κοινό των αρχών του 19ου αιώνα, η ζωή φαινόταν ως αποτέλεσμα ανατομίας και ηλεκτρισμού.

Το πρώτο εμπόδιο για κάθε σύγχρονο «Φρανκενστάιν» είναι πρακτικό: πώς να δημιουργηθεί ένα σώμα. Στο μυθιστόρημα, ο Βίκτορ «συγκέντρωνε οστά από κοιμητήρια» και «παραβίαζε βέβηλα τα τεράστια μυστικά του ανθρώπινου σώματος», επιλέγοντας προσεκτικά τμήματα πτωμάτων για την αναλογία και τη δύναμή τους.

Το πείραμα αποτυγχάνει πριν καν ξεκινήσει

Από ανατομική σκοπιά, το πείραμα αποτυγχάνει πριν καν ξεκινήσει. Μόλις αφαιρεθούν από το σώμα, οι ιστοί αποσυντίθενται ταχύτατα: οι μυϊκές ίνες χάνουν τόνο, τα αγγεία καταρρέουν και τα κύτταρα που στερούνται οξυγόνου εισέρχονται σε νέκρωση μέσα σε λίγα λεπτά. Ούτε η ψύξη μπορεί να διατηρήσει τη βιωσιμότητα για μεταμόσχευση πέραν μερικών ωρών.

Η επανασύνδεση άκρων ή οργάνων θα απαιτούσε χειρουργική αναστόμωση, ακριβέστατη επανασύνδεση αρτηριών, φλεβών και νεύρων με τη χρήση μικροραφών λεπτότερων από μια ανθρώπινη τρίχα. Η ιδέα ότι θα μπορούσε κανείς να ράψει ολόκληρα σώματα με «ζωτικά όργανα» και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία σε τόσες ενώσεις παραβιάζει τη φυσιολογία και τη χειρουργική πρακτική.

Η περιγραφή της Σέλεϊ για τη διαδικασία κατασκευής είναι αόριστη. Υπολογίζεται ότι μόνο τα άκρα θα απαιτούσαν πάνω από 200 χειρουργικές συνδέσεις. Κάθε τμήμα ιστού θα έπρεπε να ταιριάζει για να αποφευχθεί η ανοσολογική απόρριψη και όλα θα έπρεπε να διατηρούνται αποστειρωμένα και εφοδιασμένα με αίμα για να μην πεθάνει ο ιστός.

Ας υποθέσουμε ότι τα μέρη τοποθετούνται σωστά. Μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια να αναζωογονήσει το σώμα; Οι παλλόμενoι βάτραχοι του Γκαλβάνι εξαπάτησαν πολλούς, κάνοντάς τους να πιστέψουν κάτι τέτοιο. Ο ηλεκτρισμός διεγείρει τις μεμβράνες των νεύρων, ενεργοποιώντας υπάρχοντα κύτταρα, μια σύντομη προσομοίωση ζωής, όχι επαναφορά της.

Οι απινιδωτές λειτουργούν με βάση αυτή την αρχή: ένα καλά συγχρονισμένο σοκ μπορεί να επαναφέρει μια καρδιά σε μαρμαρυγή, επειδή το όργανο είναι ήδη ζωντανό και οι ιστοί του μπορούν να μεταδίδουν σήματα. Μόλις τα κύτταρα πεθάνουν, οι μεμβράνες τους καταρρέουν και η εσωτερική χημεία του σώματος καταρρέει. Καμία ροή ρεύματος, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μπορεί να επαναφέρει αυτή την ισορροπία.

Ο εγκέφαλος

Ακόμα κι αν ένα πλάσμα μπορούσε να κινηθεί, θα μπορούσε να σκεφτεί; Ο εγκέφαλος είναι το πιο απαιτητικό όργανο, απαιτώντας συνεχές οξυγονωμένο αίμα και γλυκόζη για ενέργεια. Οι ζωτικές λειτουργίες ενός ζωντανού εγκεφάλου λειτουργούν μόνο υπό αυστηρά ελεγχόμενη θερμοκρασία σώματος και εξαρτώνται από την κυκλοφορία υγρών, όχι μόνο αίματος αλλά και εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που πρέπει να αντλείται με σωστή πίεση, παρέχοντας οξυγόνο και απομακρύνοντας απόβλητα.

Ο εγκεφαλικός ιστός μπορεί να παραμείνει ζωντανός μόνο για έξι έως οκτώ ώρες αφότου αφαιρεθεί από το σώμα. Για να διατηρηθεί, πρέπει να ψυχθεί ή να τοποθετηθεί σε ειδικό διάλυμα πλούσιο σε οξυγόνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα κύτταρα μπορούν ακόμη να στέλνουν σήματα και να απελευθερώνουν χημικές ουσίες.

Η ψύξη του εγκεφάλου χρησιμοποιείται ήδη στην ιατρική, για παράδειγμα μετά από εγκεφαλικό ή σε πρόωρα βρέφη, για την προστασία του εγκεφάλου και τη μείωση της βλάβης. Θεωρητικά, η ψύξη ενός εγκεφάλου από δότη πριν από μεταμόσχευση θα μπορούσε να τον διατηρήσει ζωντανό για μεγαλύτερο διάστημα.

Αν μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε πρόσωπα, καρδιές και νεφρά, γιατί όχι εγκέφαλους; Θεωρητικά, ένας γρήγορα μεταμοσχευμένος εγκέφαλος θα μπορούσε να συνδεθεί με νέο σώμα. Όμως ο αποκομμένος νωτιαίος μυελός θα άφηνε το σώμα παραλυμένο, χωρίς αίσθηση, απαιτώντας τεχνητή αναπνοή.

Με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, την παλμική ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ένα άθικτο εγκεφαλικό στέλεχος, η αφύπνιση και η συνείδηση μπορεί να ήταν δυνατές. Αλλά χωρίς αισθητηριακή είσοδο, θα μπορούσε ένα τέτοιο ον να έχει πλήρη συνείδηση; Ως όργανο κάθε μνήμης, σκέψης και δράσης, η λήψη εγκεφάλου δότη θα ήταν συγκεχυμένη, προγραμματισμένη με την προσωπικότητα και τη μνήμη άλλου ατόμου. Νέες μνήμες θα μπορούσαν να σχηματιστούν, αλλά μόνο περιορισμένες από το σώμα που στερείται κίνησης ή αίσθησης.

Ένα κατόρθωμα πέρα από τις σημερινές δυνατότητες

Ο αμφιλεγόμενος χειρουργός Σέρτζιο Καναβέρο έχει υποστηρίξει ότι οι μεταμοσχεύσεις κεφαλιών μπορεί να επιτρέψουν «ακραία αναζωογόνηση». Αλλά πέρα από τα ηθικά ζητήματα, αυτό θα απαιτούσε την επανασύνδεση όλων των περιφερειακών νεύρων, όχι μόνο του νωτιαίου μυελού, ένα κατόρθωμα πέρα από τις σημερινές δυνατότητες, όπως αναφέρει ο Independent.

Η σύγχρονη ιατρική μπορεί να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να υποστηρίξει πολλά όργανα που κάποτε θεωρούνταν ζωτικά. Μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε όργανα, να κυκλοφορήσουμε αίμα μέσω μηχανημάτων και να αερίζουμε πνεύμονες επ’ αόριστον. Όμως αυτά είναι έργα συντήρησης, όχι δημιουργίας.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τα όρια ζωής και θανάτου ορίζονται όχι από την καρδιά, αλλά από τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Όταν αυτή σταματά οριστικά, ακόμα και τα πιο εξελιγμένα υποστηρικτικά συστήματα μπορούν μόνο να διατηρήσουν την εμφάνιση ζωής.

Η Σέλεϊ υπέγραψε το μυθιστόρημά της «Ο Σύγχρονος Προμηθέας» για έναν λόγο. Δεν είναι μόνο η ιστορία της φιλοδοξίας της επιστήμης, αλλά και της ευθύνης της. Η αποτυχία του Φρανκενστάιν δεν έγκειται στην ανατομική άγνοια, αλλά στην ηθική τύφλωση: δημιουργεί ζωή χωρίς να κατανοεί τι την κάνει ανθρώπινη.

Δύο αιώνες αργότερα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε παρόμοια ερωτήματα. Οι εξελίξεις στην αναγεννητική ιατρική, τα νευρωνικά οργανοειδή και τη συνθετική βιολογία διερευνούν τα όρια του τι σημαίνει ζωή, αλλά μας θυμίζουν επίσης ότι η ζωτικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν μηχανισμό μόνο. Η ανατομία δείχνει πώς λειτουργεί το σώμα, αλλά δεν μπορεί να μας πει γιατί η ζωή έχει σημασία.