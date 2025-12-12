Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Επείγοντα των Νοσοκομείων καταγράφει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, αφού ο μέσος χρόνος έχει πλέον πέσει στις τέσσερις ώρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Πριν από ένα χρόνο ο χρόνος αναμονής ήταν στις 9 ώρες, σε έξι μήνες έπεσε στις 5 και τώρα είναι στις 4 ώρες στα περισσότερα ΤΕΠ της χώρας», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Επτά διαφορετικοί γιατροί επί μισή ώρα στον καθένα… είναι τρεισήμισι ώρες», προσθέτοντας ότι ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος ή καλύτερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου «οι αναμονές ξεπερνούν τις 12 ή και 18 ώρες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους απέδωσε τη βελτίωση σε τρεις βασικούς παράγοντες, την πρόσληψη προσωπικού, τη λειτουργία του βραχιολιού παρακολούθησης και την ανακαίνιση των ΤΕΠ.

«Πήραμε προσωπικό… γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς, ενώ η αύξηση των τραυματιοφορέων έχει συμβάλει στη πιο γρήγορη διακίνηση των περιστατικών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι νέα ή ανακαινισμένα ΤΕΠ «δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπήρχε προηγουμένως», κάνοντας αναφορά στο Αττικόν που «μεγάλωσε από 1.000 σε 2.500 τετραγωνικά».

Ραντεβού με γιατρό

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι «η χώρα βρίσκεται στις καλύτερες θέσεις της Ευρώπης, όσον αφορά τον χρόνο αναμονής για ραντεβού με ειδικό γιατρό.

Από την 1η Οκτωβρίου, με το νέο ενιαίο σύστημα ραντεβού και την αύξηση των διαθέσιμων ωρών, οι αναμονές «είναι πλέον μέρες».

«Αυξήσαμε τα ραντεβού από 4 σε 10 εκατομμύρια», είπε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω εφαρμογής ή τηλεφωνικού αριθμού.