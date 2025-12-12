Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβιβάσθηκε χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο υποβρύχιο «Πιπίνος» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο παρακολούθησε βολή νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4» εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «Περισκόπιο».

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τον υπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.