Ανοιχτές απειλές κατά βουλευτών του κόμματος που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, επιρρίπτοντας παράλληλα «βαριές ευθύνες» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας «συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα».

«Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών.

Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο. Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν.

Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί», τονίζουν οι πηγές της ΝΔ.

Δείτε τα μηνύματα: