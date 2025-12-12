Αποκαλούν το μέρος αυτό και ως το «Μπαλί της Ευρώπης» και αντικρίζοντας το σκηνικό, δεν έχεις παρά να συμφωνήσεις πως δεν είναι δα και τόσο υπερβολική η σύγκριση αυτή. Γιατί οι καταρράκτες Κράβιτσα στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και το φυσικό σκηνικό που τους περιβάλλει, είναι ένα απίστευτο υπερθέαμα.

Ένα υδάτινο υπερθέαμα που «κόβει» την ανάσα και βρίσκεται περίπου μία ώρα μακριά απ’ το Μόσταρ, κοντά στα σύνορα με την Κροατία. Οι καταρράκτες πέφτουν από ύψος 25 μέτρων δημιουργώντας μία όμορφη λίμνη με κρυστάλλινα νερά. Για την ακρίβεια, ο Κράβιτσα χωρίζεται σε 20 καταρράκτες, με τη λίμνη από κάτω να έχει ακτίνα περίπου 120 μέτρα.

Κράβιτσα (ή Κράβιτσε) σημαίνει μικρή αγελάδα και σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, μία αγελάδα παρασύρθηκε απ’ τον ποταμό μέχρι που οι ντόπιοι την εντόπισαν κάτω απ’ τον καταρράκτη, εξ ου και το όνομά του. Ολόκληρη η περιοχή προστατεύεται από την πολιτειακή κυβέρνηση, αλλά είναι ανοιχτή στο τοπικό κοινό και στους τουρίστες για επισκέψεις, πικνίκ, κατασκήνωση, ακόμη και κολύμπι. Εκτός από τον καταρράκτη, υπάρχει η δυνατότητα να εξερευνήσετε και τον ίδιο τον ποταμό Trebižat μέσω βόλτας με κανό. Ιδανική εποχή για να τον επισκεφτείτε, είναι η άνοιξη.

Τον χειμώνα δεν έχει τον όγκο επισκεπτών του καλοκαιριού, αλλά το σκηνικό είναι επίσης μαγικό. Η περιοχή γύρω από τους καταρράκτες αποτελεί προστατευόμενο φυσικό πάρκο και φιλοξενεί πλούσια χλωρίδα (δέντρα χήνας, λεύκες, συκιές) και πανίδα (πουλιά, πεταλούδες, ψάρια, αμφίβια).

Δείτε τις φωτογραφίες