«Είμαι αγρότισσα και ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός», είπε η Λαμιώτισσα αγρότισσα κατά την προσαγωγή της με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, η οποία θέλησε να περιγράψει τις πράξεις που της αποδίδονται μετά τη σύλληψή της για τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, κατηγορείται για πλημμεληματικές πράξεις, σύμφωνα με τη δίωξη που της ασκήθηκε, και συγκεκριμένα για βία κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, και δικάζεται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Θυμίζουμε ότι σε κάποια από τα βίντεο που έχει αναρτήσει στη δημοφιλή πλατφόρμα του TikTok και έχουν πάρει χιλιάδες προβολές, καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».