Εκτεταμένα είναι τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Μια ημέρα μετά την ιστορική επικράτηση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών απέναντι στον Βέλγο αντίπαλό του για την προεδρία του Eurogroup, τα διεθνή ΜΜΕ δημοσιεύουν εγκωμιαστικά σχόλια, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας από μια περίοδο κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής».

Όπως επισημαίνει συγκεκριμένα το Reuters, η εκλογή του Έλληνα υπουργού δεν αποτελεί απλώς θεσμικό γεγονός, αλλά μια ευρωπαϊκή «στιγμή», με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η χώρα, που πριν από μία δεκαετία δεν αποκλειόταν καν η έξοδός της από την ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης».

Σε ανάλογο ύφος, το Associated Press χαρακτηρίζει την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του οικονομικού διαλόγου στην Ευρωζώνη.

Το Bloomberg, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της νέας εποχής.

Υπογραμμίζει ότι η ανάδειξη του Πιερρακάκη αποτελεί μια «απόδραση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε διαδοχικές κρίσεις που απείλησαν ακόμα και την παραμονή της στο ευρώ. Το πρακτορείο τονίζει ότι η προεδρία του Eurogroup παραμένει κρίσιμη, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και εσωτερικά μέτωπα. Το Bloomberg σημειώνει επίσης πως η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, στοιχεία που καθιστούν την εκλογή Πιερρακάκη «ιδιαίτερα συμβολική».

Το Euronews παρουσιάζει την εκλογή ως αναγνώριση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είδαν στο πρόσωπο του Πιερρακάκη «ένα θετικό αφήγημα για την Ένωση». Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit, επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά φόρα της Ευρώπης.

Για τη βελγική υποψηφιότητα σημειώνει ότι ο Βαν Πέτεγκεμ βρέθηκε σε «διασταυρούμενα πυρά» εξαιτίας της άρνησης της χώρας του να στηρίξει το ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία, παρά το θετικό του προφίλ και την εμπειρία του ως προεδρεύοντος υπουργού στο Ecofin κατά τη βελγική προεδρία. Το Euronews επισημαίνει επίσης ότι ο Πιερρακάκης θεωρήθηκε «πιο συναινετικός» υποψήφιος, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική του επικράτηση.

«Δέκα χρόνια μετά, αφού παραλίγο να εκδιωχθεί από τη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα παίρνει τη ρεβάνς της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, του Eurogroup», γράφει η Le Monde.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης προσθέτει ότι στην υποψηφιότητά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε αναδείξει «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» που επέδειξε η γενιά του, μετά την αναστάτωση της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με διάλυση τη ζώνη του ευρώ.

«Μια νίκη και ένας συμβολισμός», γράφει η Les Echos σημειώνοντας και αυτή ότι «δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση, η Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωομάδας».

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη αυτή την Πέμπτη στις Βρυξέλλες από τους είκοσι υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Μια συμβολική εξιλέωση για την Ελλάδα, της οποίας η τύχη αποφασίστηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ευρωομάδας πριν από δέκα χρόνια», προστίθεται στο δημοσίευμα.

«Μια γλυκιά εκδίκηση» συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα τονίζοντας ότι αυτή «είναι η πρώτη φορά που Έλληνας θα κατέχει τόσο υψηλό αξίωμα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα».

Το Politico γράφει ότι «η χώρα που σχεδόν εκδιώχτηκε από την ευρωζώνη, τώρα προεδρεύει στο ισχυρό ευρωπαϊκό σώμα που την έσωσε από τη χρεοκοπία».

Και προσθέτει ότι ο προκάτοχος του Πιερρακάκη (εννοεί τον Γιάνη Βαρουφάκη) περιέγραφε το Eurogroup «σαν μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς». Σήμερα η Ελλάδα «είναι το παράδειγμα δημοσιονομικής εγκράτειας».

«Επιστήμονας υπολογιστών που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, ο Πιερρακάκης θεωρείται αρχιτέκτονας της ελληνικής απογραφειοκρατικοποίησης και των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Έγινε επίσης γνωστός σε όλη την Ευρώπη μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού», γράφει η Handelsblatt.

«Μετά από χρόνια επώδυνων μεταρρυθμίσεων», γράφει το Spiegel για την εκλογή Πιερρακάκη, «η χώρα μπορεί να καταγράψει αύξηση του προϋπολογισμού και έχει υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ».

Στη «θεαματική μεταστροφή» της Ελλάδας από το 2010 ως σήμερα αναφέρεται το Euractiv που επικαλείται διπλωμάτες με γνώση της κατάστασης, οι οποίοι λένε ότι η υποψηφιότητα του Βέλγου υπουργού «επλήγη από τη σθεναρή αντίθεση της κυβέρνησής του στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα δάνεια στην Ουκρανία». Θεωρείται μάλιστα «περισσότερο δυναμικός και αυθόρμητος» στις συζητήσεις του Eurogroup από τον Βέλγο ομόλογό του.