Νέα σελίδα γύρισε η χώρα με την ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, μετριάζοντας το βαρύ πολιτικό κλίμα που έχουν προκαλέσει οι πολυήμερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Και αυτό γιατί η ομόφωνη εκλογή του αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της θετικής πορείας της χώρας.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της και πρόσθεσε: «μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες».

Σε αυτόν τον τόνο αναμένεται να κινηθεί και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το μεσημέρι στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδριάζει λίγες ώρες πριν από την έναρξη της πενθήμερης συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026 στη βουλή. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να επισημάνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο δίνει νέα ορμή στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ομιλία του προς τους βουλευτές της ΝΔ από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η οποία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρώπης στην πολιτική που ασκείται από το 2019 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, θα δώσει μια συνολική και γενική εικόνα για τον προσανατολισμό του νέου προϋπολογισμού για το 2026, δεδομένου ότι οι παρόντες στην συνεδρίαση θα είναι ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που θα αναπτύξουν αναλυτικότερα τα μέτρα.

Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, θέλοντας να τονίσει τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, αλλά κυρίως τις προβλέψεις που περιλαμβάνει και οι οποίες ανακουφίζουν πρωτίστως τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και την περιφέρεια.

Στη συνέχεια, θα καλέσει τους βουλευτές να περάσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026 με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τους προτρέψει να μην είναι μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο, αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια.

Με αναφορά στο αγροτικό

Ειδική αναφορά θα υπάρξει για το αγροτικό, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί και η ενημέρωση των βουλευτών από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς, αλλά και στον απόηχο της πρώτης συνάντησης που είχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, η οποία κατά γενική ομολογία έγινε σε καλό κλίμα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν μονόδρομος, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει το εγχείρημα της ανασύνταξης του πρωτογενούς τομέα. Θα επαναλάβει για ακόμα μια φορά ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή, αλλά ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει συντεταγμένα.

Σύνοδος των προέδρων κομματικών οργάνων της ΝΔ στο ΟΑΚΑ

Στο πρωθυπουργικό γραφείο αναμένεται να συναντήσει μετά το τέλος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τους νέους προέδρους των γαλάζιων κομματικών οργάνων, ενόψει της διήμερης συνόδου στις 13-14 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με την εισήγηση του Γραμματέα Οργανωτικού ΝΔ, Στέλιου Κονταδάκη, ενώ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Σμυρλή, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές εισηγήσεις από τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκο Ρωμανό, την εκπρόσωπο Τύπου ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, και τον διευθυντή του γραφείου Τύπου ΝΔ, Χάρη Χατζηχαραλάμπους, ενώ τοποθέτηση ενώπιον της Συνόδου θα κάνει και ο διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Πάνος Σταθόπουλος.