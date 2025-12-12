Η συνέχεια του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αβέβαιη. Παρά τη βελτίωση και τη φαινομενική αρμονία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ προπονητή και παικτών στα τελευταία παιχνίδια, το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Η Ρεάλ, παρά το ότι έπαιξε στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, δεν κατάφερε να νικήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στη «Βαλντεμπέμπας» οι αναλύσεις γίνονται με ψυχραιμία και έχει διαπιστωθεί ότι η ομάδα δεν φτάνει στο απαιτούμενο φυσικό επίπεδο, κάτι που καθιστά δύσκολη την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα πήρε 9 από τους 15 τελευταίους βαθμούς στην La Liga δείχνει ξεκάθαρα την κατάσταση.

Οπως τονίζει η «ΑS» τα δυο επόμενα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν (Αλαβές και Σεβίλλη) θα είναι καθοριστικά για τον Αλόνσο, με την πίεση να μεγαλώνει . Οι ήττες από Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι επιτάχυναν την ανάγκη για δραστικές κινήσεις. Τώρα μόνο συνεχόμενες νίκες μπορούν να διατηρήσουν τον Αλόνσο στον πάγκο, σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των οπαδών και η φυσική κατάσταση της ομάδας βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.

Η Ρεάλ πρέπει άμεσα να σταματήσει την κατρακύλα, με την πίεση να είναι πλέον συνεχής τόσο από τον κόσμο όσο και από τη διοίκηση.