Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε την προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου συναυλία των Droulias Brothers, με αφορμή το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου της περιοχής.

Αν και η συναυλία είχε ανακοινωθεί επισήμως, η πρόσκληση ανακλήθηκε και στη θέση τους θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και το συγκρότημά του.

Σύμφωνα με τον δήμο, αφορμή ήταν το αίτημα της παράταξης «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ – Συμμετέχουμε – Ενώνουμε» επειδή, όπως αναφέρεται στο αίτημα, «το συγκεκριμένο συγκρότημα σε συναυλία αφιέρωσε μαντινάδα στον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νεοναζιστικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, παρουσία του, κατά την 7ήμερη άδειά του από τις φυλακές».

Το εν λόγω περιστατικό είχε σημειώθεί το 2024.

Το συγκρότημα σε ανάρτησή του στο Instagram ανέφερε: «Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για την ακύρωση της συναυλίας μας στον δήμο Αγίου Δημητρίου. Η απόφαση αυτή μας εξέπληξε καθώς πληροφορηθήκαμε ότι αντιπολιτευόμενοι πυρήνες επικαλέστηκαν μια παλαιά καθαρά χιουμοριστική μαντινάδα μας για την οποία έχουμε τοποθετηθεί δημόσια εδώ και καιρό. Το ότι χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για ακύρωση, δύο ημέρες πριν την εκδήλωση και μάλιστα κατόπιν πιέσεων, μας λυπεί και μας προβληματίζει βαθιά».

Σε δεύτερη ανάρτηση έγραψαν ότι «έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν ανήκουμε σε κανέναν πολιτικό χώρο. Ούτε ταυτιζόμαστε με οποιαδήποτε ακραία ιδεολογία. Η παρουσία μας είναι αποκλειστικά καλλιτεχνική. Καμία πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να στερεί από τα παιδιά και τους δημότες τη χαρά μιας γιορτής ούτε να ακυρώνει επαγγελματικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη στήριξη. Σύντομα θα συναντηθούμε ξανά επί σκηνής».

Ενώ σε τρίτη ανάρτηση ανέβασαν την επίσημη αφίσα της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.