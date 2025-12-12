Στην τελική της ευθεία η League Phase του Europa League, αφού απομένουν μόλις δυο στροφές για την ολοκλήρωσή της. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με τις πρόσφατες ισοπαλίες τους, έφτασαν τους δέκα και εννέα βαθμούς αντίστοιχα. Το «Τριφύλλι» φαίνεται να έχει σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία του στην 24άδα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να πάρει κι αυτός το εισιτήριο.

Μάλιστα, ένα πιθανό ντέρμπι μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων στα Play offs της διοργάνωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αν η League Phase ολοκληρωνόταν το βράδυ της Πέμπτης, οι δύο τους θα βρισκόντουσαν στην ίδια κληρωτίδα: ο 15ος Παναθηναϊκός και η 16η Γκενκ θα αντιμετώπιζαν είτε τον 17ο Ερυθρό Αστέρα είτε τον 18ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ελληνικό «εμφύλιο» με τη Λιόν ή τη Μίντιλαντ να περιμένουν στη φάση των «16».

Φυσικά, με δύο αγωνιστικές ακόμη να απομένουν, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς οι τελικές διασταυρώσεις θα καθοριστούν από την τελική κατάταξη. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο ενός «εμφύλιου» στα Play offs παραμένει ζωντανό, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία.