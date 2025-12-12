Στην αυτόφωρη σύλληψη εννέα ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

2 άτομα για κλοπή. Πρόκειται για δύο 20χρονες, οι οποίες, μεσημεριανές ώρες χθες (11-12-2025), εισήλθαν σε εμπορικό κατάστημα του κέντρου πόλης και αφαίρεσαν διάφορα ενδύματα. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος.

2 άτομα για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών.

1άτομο και συγκεκριμένα 39χρονο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου Πειραιά, για διακεκριμένες κλοπές.

3 άτομα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.

1 άτομο για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος, επαιτώντας μεσημεριανές ώρες χθες (11-12-2025), σε κεντρικό σημείο της πόλης κι έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, απώθησε τη μία εξ’ αυτών με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και χτύπησε με γροθιά την άλλη με συνέπεια να προκληθεί τραύμα στο φρύδι της. Η δεύτερη παθούσα διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού της παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, αποχώρησε.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.