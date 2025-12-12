Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (12/12).

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο 8-5 και θα κοντραριστούν με τους «μπλαουγκράνα» που είναι στο 9-5, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 21:30 και να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship