Στο Ηράκλειο βρισκόταν η «έδρα» του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του οποίου συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο αγροτοσυνδικαλιστής αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ενώ στο ίδιο σωματείο εργαζόταν και ο λογιστής. Η εμπλεκόμενη δικηγόρος είναι σύζυγος του τελευταίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. ότι στόχος της επιχείρησης, που είναι σε εξέλιξη, είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ’ οίκον έρευνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 15 άτομα που κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, η δικηγόρος και αγρότες, καθώς και ο αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.