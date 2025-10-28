Ξεκίνησε η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρώτο μέρος της περιλαμβάνει πολιτικά τμήματα και ακολουθούν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Οπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη σημερινή παρέλαση θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά δημόσια και ορισμένα από τα νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως τα μη επανδρωμένα και αυτά που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν προμηθευθεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», όπου ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου θα κάνει με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Οι καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα) είναι ιδανικές για παρέλαση και χιλιάδες Θεσσαλονικείς έχουν πάρει θέσεις κατά μήκος της διαδρομής και στη νέα παραλία για να την παρακολουθήσουν.

Οι επίσημοι

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο μητροπολίτης Φιλόθεος, βουλευτές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, πρόξενοι κ.ά.