Στην εκπομπή «10 παντού» βγήκε ξανά σήμερα ο μελισσοκόμος Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, η εμφάνιση του οποίου προ ημερών τον έκανε, μαζί βέβαια με τη Μίνα Καραμήτρου, viral στα social media.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, η δημοσιογράφος αιφνιδιάστηκε και προσπάθησε να «πνίξει» το γέλιο της. Έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα, έσκυψε διακριτικά, φόρεσε τα γυαλιά της και προσπαθούσε να επανέλθει στο ρεπορτάζ σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Μέσα σε χρόνο dt το βίντεο έγινε viral.

Δείτε το βίντεο

Έκλαψα!😆

Δώστε της το Πούλιτζερ τώρα!

Το αξίζει 🤣 pic.twitter.com/xozgacHOCa — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) October 24, 2025

Η έκπληξη του Στραβελάκη στην Καραμήτρου

Στην εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου, ο συμπαρουσιαστής της Νίκος Στραβελάκης της επιφύλαξε μια έκλπηξη.

Αναφέρθηκε στο viral περιστατικό ενημερώνοντάς την συνάδελφό του, ότι η εκπομπή φιλοξενεί και πάλι τον μελισσοκόμο, ο οποίος εμφανίστηκε στη σύνδεση.

Τότε η Μήνα Καραμήτρου πήρε τον λόγο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου! Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι αυτό τον λόγο έχετε respect από εμένα. Το ότι το καταφέρατε, ειλικρινά για μένα και στην ηλικία που είμαι, έχετε τα respect μου», είπε.

Από την πλευρά του ο μελισσοκόμος με τα ράστα σχολίασε: « Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου αναγνωρίζοντας την λανθασμένη αντίδρασή σας...», με την δημοσιογράφο να τον διακόπτει λέγοντας: «Μα είναι δυνατόν να μην το έκανα Αλέξανδρε! Για όνομα του Θεού».

Ο μελισσοκόμος συνέχισε: «Σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας είναι σπουδαίο και το να τα διορθώνουμε είναι ακόμα πιο σπουδαίο».