Μετά το πέρας της εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με έντονο συμβολισμό για το μήνυμα της ενότητας, της ελευθερίας και της εθνικής αυτοπεποίθησης, που επανέρχεται διαχρονικά στην 28η Οκτωβρίου.

Τόνισε ότι η Ελλάδα τιμά το ένδοξο παρελθόν της, προχωρώντας παράλληλα με αισιοδοξία προς το μέλλον, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, που αποτελούν τον θεματοφύλακα της ασφάλειας και της ελευθερίας του ελληνικού λαού.

«Στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης που παρακολουθήσαμε -τόνισε ο πρωθυπουργός- αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας που σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της και ταυτόχρονα είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς αλλά η παρέλαση μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών.

Πράγματι αυτή η μέρα αυτή η εθνική γιορτή είναι πρώτα και πάνω απ όλα αφιερωμένη σε αυτές και αυτούς που δεν κοιμουνται τα βράδια 365 ημέρες το χρόνο για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθεριας μας».





