Στην Κρήτη και στην εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου που διασκέδαζε σε γιορτή καστάνου είναι στραμμένα τα βλέμματα ενώ οι φόβοι για βεντέτα είναι ιδιαιτέρως αυξημένοι.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο Έλος Κισσάμου όταν ένας 22χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο συγγενή του και λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από έντονο καβγά μεταξύ των δύο ανδρών, με τον 22χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει θανάσιμα τον 52χρονο.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν»

«Ο ένας κρύβει τον άλλον» τόνισε μιλώντας το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η σύζυγος του 52χρονου θύματος.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο» υπογράμμισε.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι».

Φόβος για βεντέτα

Στο χωριό που έγινε το φονικό η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών ενώ και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές.

Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημιές, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη (28/10).